¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

En Colombia aseguran que la salida está destrabada y que José Neris llegaría libre a América de Cali, pero a Colón no llegó nada todavía

La historia entre José Neris y Colón no encuentra un punto final y, por estas horas, la novela suma nuevos capítulos con versiones contrapuestas entre Colombia y Santa Fe. Mientras en el exterior aseguran que la negociación para su arribo a América de Cali está encaminada, en el Sabalero reina la cautela.

• LEER MÁS: Colón afronta la semana más extrema de la pretemporada y ya mira el viaje a Uruguay

Desde Colombia, el sitio Futbolete informó que la salida del delantero “se destrabó” y que Neris estaría muy cerca de convertirse en refuerzo de América de Cali, llegando en condición de libre. Según la publicación, el atacante "resignó dinero correspondiente al tramo final de su contrato y, además, acordó dejarle a Colón un pequeño porcentaje de su pase en caso de una futura venta durante los próximos 12 meses", como parte del entendimiento para facilitar su desvinculación.

• LEER MÁS: Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

La novela entre Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

Sin embargo, en Santa Fe la lectura es muy distinta, porque todavía no llegó ninguna propuesta formal. Esto no implica un cierre total a la negociación, ya que el futbolista no es tenido en cuenta y tampoco tiene intenciones de regresar, pero la postura del club es clara en el aspecto económico.

José Neris Colón quiere resolver lo de Neris mientras en Colombia ya lo dan a un paso de América de Cali. @MvdCityTorque

La dirigencia rojinegra espera una cifra superior a los 600.000 dólares de la inversión inicial realizada por el 65% del pase. Esa suma podría llegar a través de una venta o bien como indemnización por la rescisión del contrato, que se extiende hasta diciembre. Por ahora, ese número está lejos de lo que se comenta desde Colombia.

• LEER MÁS: Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Así, el caso Neris continúa abierto, con informaciones cruzadas, tiempos que corren y posiciones que no terminan de acercarse. Un desenlace que parecía cercano vuelve a estirarse, alimentando una novela que todavía no encuentra su capítulo final.