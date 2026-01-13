Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

En Colombia aseguran que la salida está destrabada y que José Neris llegaría libre a América de Cali, pero a Colón no llegó nada todavía

Ovación

Por Ovación

13 de enero 2026 · 16:47hs
¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

Prensa City Torque

La historia entre José Neris y Colón no encuentra un punto final y, por estas horas, la novela suma nuevos capítulos con versiones contrapuestas entre Colombia y Santa Fe. Mientras en el exterior aseguran que la negociación para su arribo a América de Cali está encaminada, en el Sabalero reina la cautela.

• LEER MÁS: Colón afronta la semana más extrema de la pretemporada y ya mira el viaje a Uruguay

Desde Colombia, el sitio Futbolete informó que la salida del delantero “se destrabó” y que Neris estaría muy cerca de convertirse en refuerzo de América de Cali, llegando en condición de libre. Según la publicación, el atacante "resignó dinero correspondiente al tramo final de su contrato y, además, acordó dejarle a Colón un pequeño porcentaje de su pase en caso de una futura venta durante los próximos 12 meses", como parte del entendimiento para facilitar su desvinculación.

• LEER MÁS: Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

La novela entre Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

Sin embargo, en Santa Fe la lectura es muy distinta, porque todavía no llegó ninguna propuesta formal. Esto no implica un cierre total a la negociación, ya que el futbolista no es tenido en cuenta y tampoco tiene intenciones de regresar, pero la postura del club es clara en el aspecto económico.

José Neris
Col&oacute;n quiere resolver lo de Neris mientras en Colombia ya lo dan a un paso de Am&eacute;rica de Cali.

Colón quiere resolver lo de Neris mientras en Colombia ya lo dan a un paso de América de Cali.

La dirigencia rojinegra espera una cifra superior a los 600.000 dólares de la inversión inicial realizada por el 65% del pase. Esa suma podría llegar a través de una venta o bien como indemnización por la rescisión del contrato, que se extiende hasta diciembre. Por ahora, ese número está lejos de lo que se comenta desde Colombia.

• LEER MÁS: Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Así, el caso Neris continúa abierto, con informaciones cruzadas, tiempos que corren y posiciones que no terminan de acercarse. Un desenlace que parecía cercano vuelve a estirarse, alimentando una novela que todavía no encuentra su capítulo final.

Colón José Neris América de Cali
Noticias relacionadas
colon afronta la semana mas extrema de la pretemporada y ya mira el viaje a uruguay

Colón afronta la semana más extrema de la pretemporada y ya mira el viaje a Uruguay

dario sarmiento: colon es un gran desafio y una oportunidad para relanzar mi carrera

Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

alan ruiz fue ofrecido a colon, pero rapidamente le bajaron el pulgar

Alan Ruiz fue ofrecido a Colón, pero rápidamente le bajaron el pulgar

neris no logra resolver su situacion con colon y america de cali se fijo en thiago vecino

Neris no logra resolver su situación con Colón y América de Cali se fijó en Thiago Vecino

Lo último

No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Último Momento
No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Tragedia en el microcentro: murió un operario tras electrocutarse con el cableado en Av. General López y Urquiza

Tragedia en el microcentro: murió un operario tras electrocutarse con el cableado en Av. General López y Urquiza

Vukic dio la sorpresa en el ATP 250 de Adelaida y profundizó la crisis de Tsitsipas

Vukic dio la sorpresa en el ATP 250 de Adelaida y profundizó la crisis de Tsitsipas

Ovación
Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

Darío Sarmiento: Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera

Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

El dilema del 9: Madelón deberá definir el ataque de Unión

El dilema del "9": Madelón deberá definir el ataque de Unión

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"