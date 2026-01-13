Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala

En noviembre del año pasado renunció Alicia Tate y aún no se oficializó su reemplazo. Organizaciones feministas reclaman presupuesto y políticas públicas.

El inicio de 2026 volvió a exponer una tensión que atraviesa a la provincia de Santa Fe desde fines del año pasado: mientras la violencia de género extrema contra las mujeres no se detiene, el área estatal encargada de coordinar las políticas de género continúa sin una funcionaria a cargo.

En apenas 13 días se registraron dos asesinatos de mujeres, uno en Rosario y otro en Reconquista y, a más de un mes de la renuncia de la secretaria, el gobierno provincial aún no designó un reemplazo.

El pasado sábado, Andrea Zeballos fue asesinada en Rosario en un hecho que continúa bajo investigación judicial. Este lunes, Analía Colomer fue víctima de un femicidio íntimo en Reconquista. Dos crímenes que reavivaron el reclamo de organizaciones feministas y de derechos humanos, que advierten que la falta de conducción política en la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad no es un dato menor.

Una renuncia que dejó un vacío

La secretaría quedó acéfala tras la renuncia de Alicia Tate, confirmada por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 25 de noviembre, en un acto público por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La salida de la funcionaria fue anunciada de manera imprevista durante la presentación de las tobilleras electrónicas duales para agresores en causas de violencia de género.

Pullaro aclaró entonces que la renuncia respondía a “razones personales” y no políticas, y destacó la trayectoria y el compromiso de Tate, quien había asumido en diciembre de 2023, cuando el área perdió rango ministerial y pasó a funcionar como secretaría dentro del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

Desde ese momento, y ya entrado el nuevo año, la Secretaría continúa sin una autoridad designada que asuma la coordinación política del área, en una provincia atravesada por altos niveles de violencia machista y femicidios vinculados tanto a relaciones íntimas como a economías ilegales.

Mientras tanto, en las actividades coordinadas por la Secretaría, quien da el presente es Susana Bartolomé, la directora provincial de fortalecimiento territorial en políticas de igualdad.

Violencia que no da tregua

Los datos de 2025 refuerzan la preocupación. Según el relevamiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), el año pasado se registraron en Santa Fe 43 muertes violentas de mujeres, entre femicidios, feminicidios en contextos de narcotráfico, suicidios femicidas y un travesticidio.

De ese total, 17 fueron femicidios, en su mayoría íntimos: el 82 % de los perpetradores eran parejas o exparejas, y el resto pertenecía al círculo cercano de las víctimas. El 38 % de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas, y algunas contaban con medidas judiciales como prohibiciones de acercamiento o botones de alarma, que no evitaron los crímenes.

Durante 2025, además, 23 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre, y se registraron al menos 74 intentos de femicidio en la provincia.

El reclamo por políticas con territorio y presupuesto

Desde MuMaLá Santa Fe señalaron que la continuidad de la Secretaría sin una funcionaria a cargo se inscribe en un proceso de debilitamiento de las políticas de género, marcado por la falta de coordinación territorial, escaso impacto comunitario y presupuestos insuficientes.

“Lejos de reemplazar las políticas eliminadas por el gobierno nacional, la provincia no logra fortalecer dispositivos propios con alcance real en los territorios”, advirtieron. Y remarcaron que la ausencia de una autoridad política en el área agrava ese escenario, al dificultar la articulación entre organismos, municipios, organizaciones sociales y el sistema judicial.

Las referentes insistieron en que resulta vital contar con un ámbito institucional jerarquizado que diseñe políticas públicas integrales, con presupuesto acorde, que den cumplimiento efectivo a la ley provincial 13.348 y a las normativas nacionales e internacionales vigentes en materia de prevención y erradicación de la violencia de género.