Operativos preventivos: la Policía intensifica controles de vehículos e identificaciones en la ciudad

El Ministerio de Justicia y Seguridad diseña estos operativos en base a la medición, monitoreo y mapeo de los índices de delito: durante 2025 arrojó como resultado el secuestro de más de 1.200 motos en la ciudad de Santa Fe.

En el marco del plan de policiamiento urbano diseñado por el Ministerio de Justicia y Seguridad para la prevención de delitos, este martes la Policía de la Provincia llevó adelante operativos de control de vehículos, motos y de identificaciones en diferentes puntos de la ciudad de Santa Fe.

Al respecto, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, señaló que durante los operativos se efectuaron controles “de vehículos y motos, y de identificaciones en diferentes puntos de la ciudad de Santa Fe, como lo hacemos todos los días en puntos estratégicos”. La ubicación de los operativos “fueron identificados durante los encuentros que realizamos con la Unidad Regional I, para medir, monitorear y mapear los índices de delito”.

A continuación, detalló que “en 2025 se secuestraron más de 1.800 motovehículos en la ciudad de Santa Fe, con un recupero de más de 1.480, lo que habla de la proactividad de la Policía en el trabajo preventivo e investigativo”. La funcionaria agregó que esto permitió “desbaratar algunas bandas en Coronel Dorrego o 7 Jefes, con el objetivo de evitar el robo de motos, algo que nos preocupa”.

LEER MÁS: En 11 meses se retuvieron 9.411 vehículos en la ciudad de Santa Fe: el ranking de las infracciones

Tiempo de respuesta

Coudannes destacó que “el gobernador Maximiliano Pullaro nos pide trabajar en territorio” y reiteró la importancia de que los vecinos “llamen al 911, como la herramienta central de emergencias, y para denunciar las situaciones delictivas que les suceden. En la ciudad de Santa Fe tenemos semanalmente más de 4.500 llamados, por tanto es una herramienta que el vecino usa, pero queremos que la use más, para poder tener un mapa del delito lo más ajustado posible y trasladar esto a la operatividad policial al territorio”.

Por último, la secretaria precisó que el tiempo de respuesta del 911, “en incidencias generales, es de 7 minutos en promedio, gracias a la inversión muy importante del Gobierno de la Provincia en patrulleros, camionetas y motos para el trabajo preventivo; y en las llamadas de prioridad alta, que son aquellas en las que corre riesgo la vida o los bienes, es de 5 minutos, en promedio”.