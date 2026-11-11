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¿Se viene un cruce entre Colón y Midland bajo la lluvia en el Brigadier López?

Colón recibirá a Midland el sábado en el inicio del Reducido acompañado seguramente por una multitud y con el condimento de que pueda darse bajo la lluvia

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 14:44hs
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¿Se viene un cruce entre Colón y Midland bajo la lluvia en el Brigadier López?

@mutantesabalero

El pronóstico del clima aparece como un dato a tener en cuenta de cara al esperado cruce entre Colón y Midland, por el Reducido de la Primera Nacional, con el objetivo de dar un nuevo paso hacia el segundo ascenso. Un premio que ambos persiguen, pero que uno solo podrá sostener.

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La expectativa crece con el correr de las horas y se espera un marco multitudinario en el Cementerio de los Elefantes. Sobre todo, con la promoción especial que lanzó el club para elevar aún más la expectativa. Sin embargo, el clima podría convertirse en un protagonista inesperado de la jornada.

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Colón-Midland, ¿con lluvia?

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para el sábado se espera una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 29. Además, hay probabilidades de precipitaciones durante ambas franjas del día, con valores estimados de entre el 10% y el 40%.

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En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin ráfagas significativas.

Hay probabilidad de lluvias para el partido Colón-Midland.

Hay probabilidad de lluvias para el partido Colón-Midland.

De esta manera, si bien no se trata de un escenario que anticipe lluvias seguras, la posibilidad está presente y habrá que seguir de cerca la evolución del pronóstico. Un detalle que los hinchas de Colón deberán tener en cuenta a la hora de preparar la previa de un partido clave en el camino hacia el segundo ascenso. Un condimento diferente se suma a la enorme expectativa en busca de mantener el sueño de volver a Primera.

Colón Midland Reducido

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