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Colón explicó cómo acreditar a un invitado para el partido ante Midland en el Brigadier López

Colón informó los pasos que deben seguir los socios para gestionar el ingreso de una persona habilitada y detalló los requisitos de edad y las plateas.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 12:43hs
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Colón explicó cómo acreditar a un invitado para el partido ante Midland en el Brigadier López

Prensa Colón

En la previa del cruce ante Midland por el Reducido de la Primera Nacional, Colón dio a conocer el procedimiento para que sus socios puedan acreditar a un invitado. La gestión se realiza de manera online, requiere completar los datos personales del acompañante y contempla condiciones específicas de edad para autorizar el acceso al estadio Brigadier López.

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Los pasos para realizar la acreditación

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de Boletería VIP de Colón para consultar el estado de habilitación como socio: https://colon.boleteriavip.com.ar/socios/habilitacion. Una vez realizada esa verificación, quienes tengan disponible el beneficio encontrarán un mensaje con la confirmación de que cuentan con un Código de Invitado.

A continuación, deberán seleccionar la opción “Acreditar” y completar el formulario con la información solicitada. Desde el club remarcaron la importancia de revisar especialmente el número de DNI, ya que ese documento físico será escaneado en el ingreso al estadio.

Una vez terminado el trámite, el socio recibirá un correo electrónico con la confirmación de la acreditación.

Qué edades están permitidas y dónde podrá ubicarse el invitado

El beneficio contempla únicamente a personas de 12 años o menos y de 65 años o más. Quienes no estén comprendidos dentro de esos rangos de edad no podrán ingresar mediante esta modalidad.

Además, el club estableció tres sectores habilitados para recibir invitados:

  • Platea Este Alta.

  • Platea Norte Alta.

  • Platea Sur Alta.

Un punto importante a tener en cuenta es que la confirmación enviada por correo no reemplaza la documentación personal: el invitado deberá presentarse en el estadio con su DNI físico para poder ingresar al Brigadier López.

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