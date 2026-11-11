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Colón probó el equipo para enfrentar a Midland: Castet vuelve y hay una duda en el mediocampo

Colón realizó una práctica de fútbol en el Brigadier López y Delfino ensayó dos variantes respecto del último partido. La incógnita pasa por el mediocampo.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 14:10hs
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Colón probó el equipo para enfrentar a Midland: Castet vuelve y hay una duda en el mediocampo

Prensa Colón

Colón empieza a definir la formación para el compromiso ante Midland por el Reducido de la Primera Nacional. Este miércoles, el plantel realizó un ensayo futbolístico en el estadio Brigadier López, donde aparecieron algunas pistas sobre el equipo que tiene en mente Iván Delfino. Facundo Castet se perfila para regresar a la defensa, mientras que una posición del mediocampo todavía no tiene dueño.

LEER MÁS: Colón explicó cómo acreditar a un invitado para el partido ante Midland en el Brigadier López

Castet vuelve a la defensa y continúa la pelea por un lugar

La primera modificación que dejó la práctica fue el ingreso de Facundo Castet en lugar de Sebastián Olmedo. El lateral volvería a ocupar el sector izquierdo de la defensa, en una variante que le permitiría al entrenador recuperar una alternativa habitual en esa posición.

La otra incógnita está en la mitad de la cancha. Delfino todavía debe resolver quién ocupará ese lugar: Ignacio Antonio o Darío Sarmiento. Ambos futbolistas pelean por ganarse un lugar en el once titular y la decisión se conocerá en la previa del encuentro.

La probable formación de Colón ante Midland

De acuerdo con lo ensayado en el Brigadier López, el equipo que se perfila para afrontar el cruce sería el siguiente: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento o Ignacio Antonio, Federico Lértora y Agustín Toledo; Julián Marcioni; Ignacio Lago, Julián Marcioni y Alan Bonansea.

De esta manera, Colón empieza a delinear el equipo para un partido decisivo en sus aspiraciones de avanzar en el Reducido. La principal certeza es el regreso de Castet, mientras que la disputa entre Antonio y Sarmiento mantiene abierta la última incógnita de la formación.

Colón Midland Castet
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