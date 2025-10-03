Uno Santa Fe | Colón | Colón

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Teniendo en cuenta que el domingo Colón juega el último partido del año, la dirigencia acelera en firme para finalizar antes el vínculo de un par de jugadores

3 de octubre 2025 · 16:03hs
Joel Soñora está muy cerca de rescindir su contrato con Colón.

Joel Soñora está muy cerca de rescindir su contrato con Colón.

La idea de la dirigencia de Colón es muy clara, achicar deudas e intentar cortar antes el vínculo con varios futbolistas que tienen contrato hasta diciembre y también con algunos que tienen por delante un año más.

Soñora y Barreto cerca de rescindir su contrato con Colón

Pero las gestiones arrancaron por aquellos que terminan su contrato el 31 de diciembre. Y en ese aspecto ya comenzaron las charlas y en las últimas horas avanzaron con un par de futbolistas.

Los primeros con los que habría un principio de acuerdo para rescindir el contrato son José Barreto y Joel Soñora quienes ya no vienen siendo tenidos en cuenta por Ezequiel Medrán.

En el caso de Soñora, no juega desde el 10 de agosto en la derrota ante Agropecuario 1-0. Apenas disputó ocho partidos en el año, sumando tan solo 111' en cancha.

Mientras que Barreto tuvo más continuidad, pero nunca rindió. De hecho, jugó 22 partidos con la camiseta de Colón, sumando 882' en cancha, sin convertir goles y su último partido fue en la derrota 2-0 ante Talleres de Remedios de Escalada.

