Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Sassuolo superó por 1 a 0 frente a Hellas Verona en condición de visitante por la fecha 6 del Calcio . El conjunto dirigido por Fabio Grosso aprovechó su momento en el segundo tiempo y encontró en Andrea Pinamonti al héroe de la jornada, luego de una tarde en la que los arqueros y el VAR también fueron protagonistas.

El primer tiempo mostró un duelo parejo, donde Hellas Verona buscó constantemente con Giovane y Gift Orban, quienes inquietaron al arquero Arijanet Muric en varias oportunidades. Sassuolo respondió con intentos del mediocampista Cristian Volpato y el delantero Armand Laurienté, pero sin la precisión necesaria para romper el cero.

En el complemento, el VAR anuló un penal a favor de Sassuolo a los seis minutos, lo que generó polémica. Poco después, otra acción en el área terminó en la sanción de un nuevo penal para los dirigidos por Grosso, cuando el delantero Alieu Fadera cayó dentro del área tras una falta de Suat Serdar y el árbitro no dudó en cobrarlo. Fue Pinamonti quien se hizo cargo, pero el arquero Lorenzo Montipò adivinó su remate y evitó el gol.

Sin embargo, el delantero italiano tuvo revancha rápidamente, ya que a los 25 minutos del segundo tiempo, tras una pelota parada, Pinamonti conectó un disparo corto en el área chica y puso el 1 a 0.

El tramo final estuvo marcado por la presión del Hellas Verona, que generaron dos situaciones muy claras con un cabezazo de Akpa Akpro bien contenido por Muric y un intento del delantero Gift Emmanuel Orban que se perdió por centímetros.

En los minutos adicionales, el local tuvo la igualdad en la cabeza del delantero Daniel Mosquera, pero nuevamente apareció la figura de Muric para evitar el empate.

Con este resultado, Sassuolo escala en la tabla y se posiciona en el octavo lugar con nueve puntos, mientras que Hellas Verona se ubica decimoséptimo con solo tres puntos.

