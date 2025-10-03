Se viene un nuevo sábado que tendrá las habituales tiras, en tanto comenzarán los playoffs rumbo al título en categoría U19. Toda la programación de las divisiones inferiores de la ASB (Asociación Santafesina de Básquet)
Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB
Se viene un nuevo sábado que tendrá las habituales tiras de inferiores, en tanto comenzarán los playoffs rumbo al título en categoría U19. También en damas. El repaso
Por Ovación
SÁBADO 4 DE OCTUBRE - DIVISIONES INFERIORES - FECHA 22
En el Ángel Malvicino
-Desde las 9: U9 y U11 de Unión A ante Banco B
En el Gigante de calle Las Heras
-Desde las 12: U15 y U17 de Santa Rosa vs. Rivadavia Juniors
En el Raúl González
-Desde las 9: U9, U11 y U17 de Alumni (LP) vs. Alma Juniors
En El Palomar corondino
-Desde las 10.30: U11, U13 y U17 de Regatas Coronda vs. CUST A
En el Julián Ortiz de Zárate
-Desde las 9: U9, U11, U13 y U17 de Banco A vs. Colón (SJ)
En el Coloso del Lago
-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de El Quillá vs. Kimberley
En el Gigante Verde
-Desde las 9.30: U9, U11, U13, U15 y U17 de Centenario vs. Sanjustino
En el Malvinas Argentinas
-Desde las 9: U9, U11, U13 y U15 de República vs. CUST B
CATEGORÍA U19 - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1
18.00 El Quillá vs. Banco Provincial
20.00 Gimnasia vs. Centenario
Acción en las inferiores de damas en la ASB
Las chicas le darán vida al capítulo 22 del certamen anual de divisiones inferiores. El repaso con canchas y horarios de los cotejos.
DOMINGO 5 DE OCTUBRE - FECHA 22 - DIVISIONES INFERIORES
En el Exequiel Cerati
-A las 10.30: U11 de Rivadavia vs. Almagro
En el Pay Zumé
-Desde las 10.30: U11, U13 y U15 de CUST A vs. Santa Rosa A
En el Enzo Scocco
-Desde las 13.45: U13 y U15 de Alma Juniors vs. CUST B
En el Coloso del Lago
-Desde las 13: U13 y U15 de El Quillá vs. Gimnasia
En el Cuna de Matadores
-Desde las 12: U15 y U17 de Sanjustino vs. Centenario
En el Remigo Lescano
-A las 14: U15 de Argentino (SC) vs. República del Oeste