Uno Santa Fe | Ovación | inferiores

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Se viene un nuevo sábado que tendrá las habituales tiras de inferiores, en tanto comenzarán los playoffs rumbo al título en categoría U19. También en damas. El repaso

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2025 · 19:40hs
Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Se viene un nuevo sábado que tendrá las habituales tiras, en tanto comenzarán los playoffs rumbo al título en categoría U19. Toda la programación de las divisiones inferiores de la ASB (Asociación Santafesina de Básquet)

SÁBADO 4 DE OCTUBRE - DIVISIONES INFERIORES - FECHA 22

En el Ángel Malvicino

-Desde las 9: U9 y U11 de Unión A ante Banco B

En el Gigante de calle Las Heras

-Desde las 12: U15 y U17 de Santa Rosa vs. Rivadavia Juniors

En el Raúl González

-Desde las 9: U9, U11 y U17 de Alumni (LP) vs. Alma Juniors

En El Palomar corondino

-Desde las 10.30: U11, U13 y U17 de Regatas Coronda vs. CUST A

En el Julián Ortiz de Zárate

-Desde las 9: U9, U11, U13 y U17 de Banco A vs. Colón (SJ)

En el Coloso del Lago

-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de El Quillá vs. Kimberley

En el Gigante Verde

-Desde las 9.30: U9, U11, U13, U15 y U17 de Centenario vs. Sanjustino

image
Se viene un cargado fin de semana en las inferiores de la ASB.

Se viene un cargado fin de semana en las inferiores de la ASB.

En el Malvinas Argentinas

-Desde las 9: U9, U11, U13 y U15 de República vs. CUST B

CATEGORÍA U19 - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1

18.00 El Quillá vs. Banco Provincial

20.00 Gimnasia vs. Centenario

Acción en las inferiores de damas en la ASB

Las chicas le darán vida al capítulo 22 del certamen anual de divisiones inferiores. El repaso con canchas y horarios de los cotejos.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE - FECHA 22 - DIVISIONES INFERIORES

En el Exequiel Cerati

-A las 10.30: U11 de Rivadavia vs. Almagro

En el Pay Zumé

-Desde las 10.30: U11, U13 y U15 de CUST A vs. Santa Rosa A

En el Enzo Scocco

-Desde las 13.45: U13 y U15 de Alma Juniors vs. CUST B

En el Coloso del Lago

-Desde las 13: U13 y U15 de El Quillá vs. Gimnasia

En el Cuna de Matadores

-Desde las 12: U15 y U17 de Sanjustino vs. Centenario

En el Remigo Lescano

-A las 14: U15 de Argentino (SC) vs. República del Oeste

inferiores ASB playoffs
Noticias relacionadas
bournemouth le gano a fulham y quedo como escolta en la premier league

Bournemouth le ganó a Fulham y quedó como escolta en la Premier League

el rally argentino llega por primera vez en la historia a diamante y villa maria

El Rally Argentino llega por primera vez en la historia a Diamante y Villa María

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine elogió a Colapinto y habló sobre su futuro.

El director general de Alpine valoró a Colapinto y opinó sobre su futuro

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta junio de 2030.

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Lo último

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Último Momento
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Ovación
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario