Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Se viene un nuevo sábado que tendrá las habituales tiras de inferiores, en tanto comenzarán los playoffs rumbo al título en categoría U19. También en damas. El repaso

Se viene un nuevo sábado que tendrá las habituales tiras, en tanto comenzarán los playoffs rumbo al título en categoría U19. Toda la programación de las divisiones inferiores de la ASB (Asociación Santafesina de Básquet)

SÁBADO 4 DE OCTUBRE - DIVISIONES INFERIORES - FECHA 22

En el Ángel Malvicino

-Desde las 9: U9 y U11 de Unión A ante Banco B

En el Gigante de calle Las Heras

-Desde las 12: U15 y U17 de Santa Rosa vs. Rivadavia Juniors

En el Raúl González

-Desde las 9: U9, U11 y U17 de Alumni (LP) vs. Alma Juniors

En El Palomar corondino

-Desde las 10.30: U11, U13 y U17 de Regatas Coronda vs. CUST A

En el Julián Ortiz de Zárate

-Desde las 9: U9, U11, U13 y U17 de Banco A vs. Colón (SJ)

En el Coloso del Lago

-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de El Quillá vs. Kimberley

En el Gigante Verde

-Desde las 9.30: U9, U11, U13, U15 y U17 de Centenario vs. Sanjustino

image Se viene un cargado fin de semana en las inferiores de la ASB.

En el Malvinas Argentinas

-Desde las 9: U9, U11, U13 y U15 de República vs. CUST B

CATEGORÍA U19 - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1

18.00 El Quillá vs. Banco Provincial

20.00 Gimnasia vs. Centenario

Acción en las inferiores de damas en la ASB

Las chicas le darán vida al capítulo 22 del certamen anual de divisiones inferiores. El repaso con canchas y horarios de los cotejos.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE - FECHA 22 - DIVISIONES INFERIORES

En el Exequiel Cerati

-A las 10.30: U11 de Rivadavia vs. Almagro

En el Pay Zumé

-Desde las 10.30: U11, U13 y U15 de CUST A vs. Santa Rosa A

En el Enzo Scocco

-Desde las 13.45: U13 y U15 de Alma Juniors vs. CUST B

En el Coloso del Lago

-Desde las 13: U13 y U15 de El Quillá vs. Gimnasia

En el Cuna de Matadores

-Desde las 12: U15 y U17 de Sanjustino vs. Centenario

En el Remigo Lescano

-A las 14: U15 de Argentino (SC) vs. República del Oeste