Uno Santa Fe | Ovación | Ucrania

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

La Selección Sub 20 de Ucrania se impuso 2-1 frente a Paraguay por la tercera fecha del del Mundial en Chile. Panamá perdió con Corea del Sur y quedó fuera

3 de octubre 2025 · 19:59hs
Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

La Selección Sub 20 de Ucrania consiguió un gran triunfo por 2 a 1 frente a Paraguay por la fecha 3 del del Mundial en Chile. Tras un primer tiempo sin goles, iniciado el complemento, Maksym Derkach rompió la paridad con un derechazo tras una asistencia de Danylo Krevsun y puso a Ucrania en ventaja.

Sin embargo, Paraguay respondió rápidamente cuando César Miño aprovechó un contraataque letal y definió de zurda para firmar el 1 a 1 parcial. Aun así, cuando parecía que la igualdad sería el destino del partido, apareció Matvii Ponomarenko con un disparo ajustado al palo izquierdo a los 34 minutos, desatando la alegría ucraniana y dejando sin reacción a la defensa rival.

Paraguay empujó hasta el final con intentos de Miño y Fabrizio Baruja, pero se topó con la seguridad defensiva de Ucrania y la falta de precisión en los últimos metros. El conjunto sudamericano acumuló varias chances, incluso con la pelota parada, pero no logró concretar.

Embed - #UCRANIA VENCIÓ a #PARAGUAY y CLASIFICARON LOS DOS | Ucrania 2–1 Paraguay | Resumen

Con este resultado, Ucrania escaló a la cima del Grupo B con siete puntos, mientras que Paraguay lo sigue como escolta con cuatro unidades. Por otro lado, la zona lo completan con Corea del Sur y Panamá, quienes solo cuentan con tres y un punto.

Panamá perdió ante Corea del Sur y quedó eliminado del Mundial Sub 20

Panamá quedó eliminado del Mundial Sub 20 tras perder 2-1 frente a Corea del Sur en Valparaíso y cerró su participación en el Grupo B con apenas un punto en tres partidos disputados.

El encuentro se jugó en el Estadio Elías Figueroa Brander y mostró desde el inicio a un conjunto asiático con mayor control de la pelota, precisión en los toques y firmeza táctica.

Panamá buscó respuestas por la banda izquierda a través de Kairo Walters, pero sus intentos carecieron de profundidad. El primer golpe llegó a los 24 minutos con una acción colectiva que terminó en definición de Hyun-Min Kim dentro del área, estableciendo la ventaja parcial para los coreanos.

Embed - #COREA venció a #PANAMA y CLASIFICÓ como MEJOR TERCERO | Panamá 1-2 Corea del Sur | Resumen

Antes del descanso, Corea sostuvo la presión y generó varias ocasiones que no pudieron transformar en gol, lo que dejó abierta la expectativa de cara a la segunda mitad.

En el complemento, Panamá mostró un cambio de actitud y encontró la igualdad en el minuto 52 gracias a Kevin Walder, atacante del Plaza Amador, que recibió una asistencia desde la izquierda de Walters y colocó el 1-1 con un remate certero.

Sin embargo, la ilusión duró poco: a los 58 minutos, en un tiro de esquina, Shin-Min Ha ganó en el salto y con un cabezazo volvió a poner en ventaja a Corea, en una jugada donde la defensa centroamericana reaccionó con lentitud.

El combinado panameño intentó reaccionar y sobre los 73 minutos reclamó penal por una mano dentro del área rival, pero tras la revisión el árbitro desestimó la acción. A partir de ese momento, los dirigidos por Jorge Dely Valdés intentaron adelantar líneas, aunque sin claridad para romper la estructura defensiva asiática.

El pitazo final selló la eliminación de Panamá, que completó su participación mundialista con un empate y dos derrotas, además de quedar último en su grupo. Corea del Sur, en cambio, consolidó su clasificación a la siguiente fase, confirmando su solidez en la competencia.

Ucrania Paraguay Mundial
Noticias relacionadas
bournemouth le gano a fulham y quedo como escolta en la premier league

Bournemouth le ganó a Fulham y quedó como escolta en la Premier League

el rally argentino llega por primera vez en la historia a diamante y villa maria

El Rally Argentino llega por primera vez en la historia a Diamante y Villa María

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine elogió a Colapinto y habló sobre su futuro.

El director general de Alpine valoró a Colapinto y opinó sobre su futuro

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta junio de 2030.

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Lo último

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Último Momento
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Ovación
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario