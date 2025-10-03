Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

La Selección Sub 20 de Ucrania se impuso 2-1 frente a Paraguay por la tercera fecha del del Mundial en Chile. Panamá perdió con Corea del Sur y quedó fuera

La Selección Sub 20 de Ucrania consiguió un gran triunfo por 2 a 1 frente a Paraguay por la fecha 3 del del Mundial en Chile. Tras un primer tiempo sin goles, iniciado el complemento, Maksym Derkach rompió la paridad con un derechazo tras una asistencia de Danylo Krevsun y puso a Ucrania en ventaja.

Sin embargo, Paraguay respondió rápidamente cuando César Miño aprovechó un contraataque letal y definió de zurda para firmar el 1 a 1 parcial. Aun así, cuando parecía que la igualdad sería el destino del partido, apareció Matvii Ponomarenko con un disparo ajustado al palo izquierdo a los 34 minutos, desatando la alegría ucraniana y dejando sin reacción a la defensa rival.

Paraguay empujó hasta el final con intentos de Miño y Fabrizio Baruja, pero se topó con la seguridad defensiva de Ucrania y la falta de precisión en los últimos metros. El conjunto sudamericano acumuló varias chances, incluso con la pelota parada, pero no logró concretar.

Embed - #UCRANIA VENCIÓ a #PARAGUAY y CLASIFICARON LOS DOS | Ucrania 2–1 Paraguay | Resumen

Con este resultado, Ucrania escaló a la cima del Grupo B con siete puntos, mientras que Paraguay lo sigue como escolta con cuatro unidades. Por otro lado, la zona lo completan con Corea del Sur y Panamá, quienes solo cuentan con tres y un punto.

Panamá perdió ante Corea del Sur y quedó eliminado del Mundial Sub 20

Panamá quedó eliminado del Mundial Sub 20 tras perder 2-1 frente a Corea del Sur en Valparaíso y cerró su participación en el Grupo B con apenas un punto en tres partidos disputados.

El encuentro se jugó en el Estadio Elías Figueroa Brander y mostró desde el inicio a un conjunto asiático con mayor control de la pelota, precisión en los toques y firmeza táctica.

Panamá buscó respuestas por la banda izquierda a través de Kairo Walters, pero sus intentos carecieron de profundidad. El primer golpe llegó a los 24 minutos con una acción colectiva que terminó en definición de Hyun-Min Kim dentro del área, estableciendo la ventaja parcial para los coreanos.

Embed - #COREA venció a #PANAMA y CLASIFICÓ como MEJOR TERCERO | Panamá 1-2 Corea del Sur | Resumen

Antes del descanso, Corea sostuvo la presión y generó varias ocasiones que no pudieron transformar en gol, lo que dejó abierta la expectativa de cara a la segunda mitad.

En el complemento, Panamá mostró un cambio de actitud y encontró la igualdad en el minuto 52 gracias a Kevin Walder, atacante del Plaza Amador, que recibió una asistencia desde la izquierda de Walters y colocó el 1-1 con un remate certero.

Sin embargo, la ilusión duró poco: a los 58 minutos, en un tiro de esquina, Shin-Min Ha ganó en el salto y con un cabezazo volvió a poner en ventaja a Corea, en una jugada donde la defensa centroamericana reaccionó con lentitud.

El combinado panameño intentó reaccionar y sobre los 73 minutos reclamó penal por una mano dentro del área rival, pero tras la revisión el árbitro desestimó la acción. A partir de ese momento, los dirigidos por Jorge Dely Valdés intentaron adelantar líneas, aunque sin claridad para romper la estructura defensiva asiática.

El pitazo final selló la eliminación de Panamá, que completó su participación mundialista con un empate y dos derrotas, además de quedar último en su grupo. Corea del Sur, en cambio, consolidó su clasificación a la siguiente fase, confirmando su solidez en la competencia.