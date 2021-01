Temperley está atento a la situación de Escobar en Colón

El zurdo tiene vínculo hasta junio y, como forma parte del patrimonio, la meta pasa por sostenerlo, pero la propuesta por ahora no convence. Eso sí, la dirigencia se habría plantado en lo que ya puso sobre la mesa, enfatizando que no la mejorará. Entonces, se complican las cosas y podría quedar con libre. Todavía hay tiempo, pero si las charlas no se reflotan y sin cambios, la cuestión no tendrá vuelta atrás.

Hace algunos años, Santos de Brasil dejó libre al argentino Patricio Rodríguez (tenía el 50% del pase), por lo que Independiente terminó perdiendo patrimonio al tener la otra mitad de la ficha. Fue un golpe importante y sirve como antecedente por este escenario entre Colón y Gonzalo Escobar en caso que quede sin arreglo.

GONZALO ESCOBAR.jpg Por ahora no hubo acuerdo entre Colón y Gonzalo Escobar por la renovación de contrato

El Gasolero no tiene injerencia en las tratativas, porque los derechos económicos y deportivos son del Sabalero, pero saber que se le puede escapar este sustento, genera intranquilidad. De todas maneras, todo depende también cómo esté configurado el contrato, porque cada arreglo es diferente y quizás estas dudas no son tales. Pero pueden pasar.

Con este panorama, Gonzalo Escobar debe presentarse el lunes que viene en el predio Ciudad Fútbol para iniciar la pretemporada, ya que es considerado por Eduardo Domínguez. ¿Cómo finalizará esta cuestión?