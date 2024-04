Temporelli: "No tenemos la plata de todo lo que debe Colón"

En los últimos días se conoció que Colón está inhibido en FIFA, mientras que también hay una cuestión vinculada al paraguayo Alberto Espínola, quien se fue del club argumentando que no cobró en su estadía en el club.

Espínola, y la compleja situación de Colón en los números

En cuanto a lo que tiene que ver con la inhibición en FIFA, Adrián Temporelli, en diálogo con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), aclaró que "son dos multas formales por falta de pago e información de esa falta de pago. Por los montos, no son Inhibiciones complejas".

Mientras que cuando se lo consultó por la deuda con River Plate de Uruguay por José Neris, Temporelli indicó que "por el caso Neris ya hablamos con el banco para poder girar el dinero".

La compleja situación de Alberto Espínola con Colón

Pero inmediatamente, cuando se lo metió en el tema de Espínola, afirmó que "Colón no cobró ni un centavo por el seguro de FIFA luego de la lesión. Tenía dos contratos. Uno antes y otro después de la lesión. En el segundo cobraba más que cuando estaba sano".

Alberto Espínola

"Teníamos todo acordado. Al otro día se levantó, se declaró jugador libre y no nos atendió más el teléfono, mientras que a los 10 días nos denunció en FIFA. Espínola está reclamando todo el sueldo del segundo contrato", destalló Temporelli.

Pero no se quedó allí, y el tesorero de Colón apuntó: "Hicimos el descargo y estamos esperando la respuesta. En base a eso veremos qué medidas tomar. Se declaró jugador libre porque no cobraba. No tenemos la plata de todo lo que debe Colón. Entre lo de Espínola y lo de Farías es lo más complicado".

"Colón económicamente no está mal. Financieramente podría estarlo si es que vienen a pedir todo lo que debe", cerró el contador del club.