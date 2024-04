Delfino, directo en el líder Colón: "Tenemos que hacernos cargo y seguir mejorando"

Esta vez Colón si mostró reacción en la adversidad y le dio un partido complicado a Nueva Chicago 2-1 en Santa Fe para reponerse del trasié pasado y seguir en la cima de la zona B de la Primera Nacional. En conferencia de prensa, el DT Iván Delfino resalto la personalidad y el temple de no quedarse, sobre todo ante la gente, que empujó como siempre en el Brigadier López.

"Me voy conforme con la actuación. El dar vuelta un resultado es importante, además de saber manejar la ansiedad de la gente con madurez. No hay mejor forma de recuperarse que ganando. Eso es fundamental y entender que esto es largo. Lo de la pelota parada es solo atencional, porque quizás más adelante estemos hablando de otras cosas. Es para corregir desde ya, pero puntualmente lo podés entrenar y para eso es clave la atención del momento. Hicimos un buen partido. En el primer tiempo no tuvimos claridad necesaria y en el segundo encontramos los espacios. El triunfo fue merecido", apuntó.