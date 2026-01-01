Uno Santa Fe | Colón | Pulga Rodríguez

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

En el día de su cumpleaños, la figura de Luis Miguel Rodríguez invita a repasar una historia de esfuerzo y decisiones que marcaron una época en Colón.

Agustina Antequera

Por Agustina Antequera

1 de enero 2026 · 19:40hs
La Liga Profesional le hizo un lindo ping pong al goleador de Colón

Prensa Colón

La Liga Profesional le hizo un lindo ping pong al goleador de Colón, Luis Pulga Rodríguez.

Este nuevo cumpleaños del Pulga Rodríguez no es solo una efeméride más en el calendario futbolero. También es una oportunidad para volver sobre una trayectoria que combina sacrificio, talento y una relación poco frecuente con la camiseta, en tiempos donde la lógica del mercado suele imponerse sobre las historias humanas.

Desde Simoca, Tucumán, con una infancia marcada por el trabajo y el barro, el Pulga construyó un recorrido atípico. Fue albañil, pintor, jugó descalzo y estuvo a punto de dejar el fútbol, antes de encontrar en la pelota ese ascensor social que tantas veces mencionó. Su juego, tan libre como su origen, siempre escapó a moldes tácticos rígidos y ala "evolución del fútbol": enganche natural, gambeta corta, pausa y lectura.

Embed

Un recorrido que dejó huella en Colón

La llegada a Colón en 2018 marcó un punto de inflexión. En su primer ciclo fue finalista de la Copa Sudamericana 2019, transformándose en una de las caras visibles de aquel equipo que quedó a las puertas de la gloria continental. Dos años más tarde, el Pulga fue campeón del Torneo Argentino 2021, levantando el primer título liguero de la historia del club y quedando definitivamente ligado a su identidad.

LEER MÁS: ¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

Los números respaldan ese impacto:

  • 109 partidos oficiales,
  • 36 goles,
  • 25 asistencias.

Más allá de las estadísticas, su influencia fue estructural. Capitán, referente y conductor, en la cancha y puertas adentro, Rodríguez representó una forma de entender el fútbol basada en hacer ver el fútbol como un deporte que se resuelve simple y con pocos toques. Como dijo "el señor 10" al momento de levantar el título: "No hay plata que compre esto" demostrando que para un luchador como él, este deporte no vale por el dinero que mueve, sino por la carga emocional que genera en cada jugador y en cada hincha.

LEER MÁS: Máximo Johnston y el camino al primer contrato en Colón: "Pensando siempre en el equipo"

Embed

Pertenencia en tiempos de tránsito

A medidados de 2025, cuando Colón atravesó uno de los momentos deportivos más complejos de su historia reciente, el Pulga decidió volver, aun teniendo alternativas más cómodas para cerrar su carrera. Apostó su capital simbólico y deportivo para acompañar un proceso adverso, un gesto que excede cualquier análisis racional de lo que debe hacer un jugador una vez que pasa los 40 años de edad y es visto como a un ídolo.

Hoy, con su continuidad aún como interrogante y con un club inmerso en una etapa de refundación, el nombre de Luis Miguel Rodríguez sigue ocupando un lugar central. No solo por lo que fue, sino por lo que representa. Porque cada cumpleaños del Pulga no recuerda únicamente a un futbolista: reactiva una historia donde el fútbol todavía puede ser esfuerzo, identidad y emoción. Y ese, quizás, sea su legado más difícil de reemplazar.

Pulga Rodríguez Colón Fútbol Argentino historia
Noticias relacionadas
Diego Colotto está al frente del mercado de pases de Colón.

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

como formaria colon si hoy arrancara la primera nacional 2026

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Colón arranca una nueva etapa en la que está obligado a ponerse de pie y volver a Primera División.

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

Lo último

De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: Quiero jugar ese partido

De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: "Quiero jugar ese partido"

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Último Momento
De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: Quiero jugar ese partido

De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: "Quiero jugar ese partido"

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Las ventas de autos en Santa Fe crecieron más del 50% en 2025 y superaron el promedio nacional

Las ventas de autos en Santa Fe crecieron más del 50% en 2025 y superaron el promedio nacional

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

Ovación
Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

Unión arrancó el 2026 con un mensaje de identidad y emoción en redes

Unión arrancó el 2026 con un mensaje de identidad y emoción en redes

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe