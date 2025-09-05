Uno Santa Fe | Ovación | CADU

CADU y Talleres (RE) perdieron y Colón quedó a un paso de asegurar la permanencia

Morón superó a CADU 1-0 y Temperley a Talleres (RE) 1-0 en el inicio de la 30ª fecha en el grupo B de la Primera Nacional y le trae alivio a Colón

5 de septiembre 2025 · 17:47hs
La fecha 30 del Grupo B de la Primera Nacional comenzó con un resultado que movió la tabla por arriba y trajo alivio por abajo. En el inicio de la jornada, Morón se impuso 1-0 ante CADU y Colón quedó a las puertas de asegurar su permanencia. Un objetivo impensado a comienzos de año.

El único tanto del partido llegó sobre el cierre a través de Elías Contreras, a los 39 minutos del segundo tiempo. Tres puntos vitales para el Gallo, que ahora se acomoda como escolta provisorio de Gimnasia (J), al menos hasta que se complete el resto de la fecha.

Pero más allá del efecto en la zona alta, el impacto del resultado se sintió con fuerza en Santa Fe. La derrota de CADU le impidió recortar distancia con Colón, que mantiene una ventaja de nueve unidad, cuando quedan solo 12 en juego. Asimismo, luego Talleres (RE) también perdió en su visita a Temperley 1-0 y las chances Sabalero son más concretas de dejarse de preocupaciones.

Así, el equipo de Ezequiel Medrán llega al partido del lunes frente a Estudiantes de Río Cuarto con un incentivo claro: si gana, prácticamente sellará matemáticamente su continuidad en la Primera Nacional, un objetivo modesto pero necesario para cerrar el año con algo de estabilidad. Mientras Morón se anima a soñar con el ascenso, Colón, sin jugar, se acercó un poco más al alivio.

Así está la tabla del grupo B de la Primera Nacional, con Colón abajo

image
CADU y Talleres (RE) perdieron y Colón asegurará la permanencia si gana el lunes.

