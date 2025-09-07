Unión, atento a la novela de Zenón: otra oferta que Boca rechazó

Kevin Zenón está en el radar del CSKA de Moscú, que le hizo una oferta a Boca, la cual no satisfizo. Qué rédito económico tendría Unión.

Unión sigue con atención lo que ocurre en Boca con Kevin Zenón, ya que el club de la Avenida conserva el 20% de su ficha y cualquier movimiento en el mercado puede repercutir directamente en sus arcas.

En las últimas horas trascendió que el CSKA de Moscú acercó una oferta formal por el mediocampista zurdo , quien no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo.

Sin embargo, al igual que había ocurrido semanas atrás con Olympiacos de Grecia, la propuesta fue considerada insuficiente por la dirigencia xeneize, que pretende una cifra más alta para desprenderse de un jugador que llegó desde Unión a principios de 2024.

La situación de Zenón cambió radicalmente en Boca luego de aquel primer interés del Olympiacos. El conjunto griego había ofrecido alrededor de siete millones de dólares por el 80% del pase, mientras que Unión se mantenía como dueño del 20% restante. Aquella negociación no prosperó, pero dejó secuelas: el jugador le pidió a la dirigencia que evaluara seriamente las propuestas para dar el salto a Europa, algo que no cayó del todo bien en la Ribera.

Desde entonces, Zenón comenzó a perder espacio. Tras jugar algunos minutos en las primeras fechas del Clausura y sumar acción en la Copa Argentina, quedó relegado al punto de no ingresar ni siquiera entre los suplentes en los últimos dos compromisos ante Banfield y Aldosivi.

¿Convence la oferta del CSKA a Boca?

En este contexto, la aparición del CSKA Moscú volvió a poner su nombre en el centro de la escena. Aunque no trascendieron las cifras exactas, todo indica que la propuesta tampoco satisfizo a Boca, que se mantiene firme en sus pretensiones.

Mientras tanto, en Santa Fe, Unión sigue de cerca cada movimiento. El 20% que posee de la ficha de Zenón podría transformarse en un ingreso millonario en caso de que finalmente se concrete su salida al exterior.

Por ahora, el futuro del mediocampista está en suspenso: Boca no encuentra ofertas que lo seduzcan, Zenón busca dar el salto a Europa y Unión, desde la distancia, espera por una resolución que podría beneficiar directamente a sus arcas.