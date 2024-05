Toledo: "En Colón tenemos el compromiso y la obligación de ganar siempre"

Javier Toledo habló con Dale dale Deportivo por Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde se refirió a su gran faena ante Almagro, mientras que también volvió a refrendar los objetivos del plantel, en una dura y larga pelea por volver a la Primera División.

La confianza de Javier Toledo en Colón

En el arranque Javier Toledo indicó que "estoy contento por volver a marcar pero más contento y feliz por haber dejado los tres puntos en casa. Sabíamos que enfrentábamos a un rival que venía golpeado, pero nosotros tenemos que dejar esas cosas de lado, sabemos que somos Colón y tenemos el compromiso de afrontar todos los partidos de la misma manera, sea el rival que sea. Siempre tenemos el compromiso y la obligación de ganar, para sumar muchos puntos y llegar al objetivo de jugar la final".

"En el primer tiempo se nos había complicado un poco, en el segundo tiempo el técnico modificó el esquema, y pudimos hacer la diferencia para dejar los tres puntos en casa", agregó el exgoleador de Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.

El momento del cambio en Colón

En ningún momento me dijo nada, a los 30 minutos de la primera parte empezamos a hacer la entrada en calor. Me llamó Pablo, el segundo ayudante de campo, y me imaginé que iba a entrar, ya que era el cambio que quería hacer Iván (Delfino). Acomodamos la pelota parada, porque son distintos puestos y alturas, y me dijo que juegue más posicional sobre los centrales y que lo deje a Braian (Guille) para que se mueva por todo el frente de ataque, y lo tenga cerca para las diagonales".

"Mi juego es muy distinto al de Guille, al de Sabella, que son más de juego, lo mismo que cuando juega Axel (Rodríguez). Sandoval también. La idea era la de tener más la pelota en el primer tiempo, y como Almagro cortó el circuito de juego, se intentó buscar con la segunda pelota, y por suerte llegó", agregó Toledo sobre el partido ante el Tricolor.

El destape de Javier Toledo en Colón

En cuanto a la sequía que lo venía precediendo en el torneo en el 2024 con Colón, Toledo opinó: "En lo personal uno tiene que seguir trabajando y estar tranquilo, sabía que iban a llegar. En los primeros partidos cuando jugué lo hacíamos a los pelotazos, no estábamos jugando como ahora. Hoy el equipo tiene una tranquilidad y un estilo de juego, con jugadores de buen pie que pueden generar muchas situaciones de gol, y también lo hace cuando hay que jugar la segunda pelota. Como dice Delfino no en todos los partidos vamos a poder jugar lindo, en Adrogué tuvimos que jugar a la segunda pelota y anotamos cuatro goles".

"Lo importante es que todos los delanteros pudimos convertir, tenemos volantes que son goleadores, hay jugadores con mucha llegada al gol y que convierten. En pelota parada también los defensores son importantes para convertir. Venimos hace un par de fechas con el arco en cero, eso es importante para lo defensivo y para lo ofensivo", agregó Toledo.

Y en cuanto al partido de Copa Argentina, dijo: "Lo vamos a tomar con la seriedad con la cual tomamos el torneo de la Primera Nacional, son pocos partidos que te pueden llevar a una final, con el respeto que se merece Los Andes, que viene jugando bien y está puntero. Será difícil, así son los partidos de Copa Argentina. Pero tenemos plantel y al que le toque tratará de dar lo mejor para ganar. Ojalá podamos ganar y pasar de fase".

Por último, en cuanto al partido ante Defensores de Belgrano, Toledo dijo: "Será muy difícil, jugaremos en su cancha, también quieren la punta, tenemos que ir convencidos de que podemos ganar, convencidos de seguir creciendo en la tabla de posiciones. Luego viene Chaco For Ever y posteriormente iremos ante San Telmo, que son todos rivales directos".