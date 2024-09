Toledo no dudó en admitir el pobre presente de Colón

Javier Toledo jugó el segundo tiempo pero no pudo torcer el rumbo y quedó muy aislado en el ataque de Colón. "Nos tenemos que ir preocupados por nuestro juego", tiró

Javier Toledo reconoció que Colón no pudo llevarle peligro en todo el partido a Temperley.

En el inicio de su diálogo con la prensa habló de la jugada polémica, al expresar que "la pelota estaba dentro del campo de juego, el árbitro cobra mano, no se puede hacer nada con estas cosas, estábamos con uno menos, si tenemos que ser conscientes y cambiar la mentalidad, hay muchas cosas por corregir".

El delantero también se sinceró y no dudó en admitir que "hay que generar juego, son canchas complicadas, cambiar el chip y la mentalidad, jugar a la segunda pelota, darnos cuenta desde el primer minuto, lo veníamos bancando bien, no nos generaban situaciones de peligro, en 90 minutos no pudimos patear ni una vez al arco".

Y luego, amplió: "Nos tenemos que ir preocupados por el juego nuestro, el árbitro se puede equivocar, tres colegas que lo pueden ayudar, juegan con intercomunicador, todos se lavan las manos, de visitante nos costó todo el campeonato, hay que seguir".

De Paoli (ver aparte) dijo que Toledo no estaba para jugar todo el partido. Pero el atacante fue directo: "Uno juega para estar todos los partidos, trato de hacer lo mejor, tenemos que estar más unidos que nunca en este momento. Quedé sin Rossi ni Neris, hubo un cambio táctico, estamos con 21 puntos en juego y hay que seguir".

En su despedida, en relación a esta pésima campaña del equipo, soslayó: "Nos falta confianza, es simple, cuando gana se siente cómodo de local, jugamos mejor con nuestra gente, de visitante nos costó mejor, perdimos 30 puntos de visitante y tenemos chances todavía, nos quedan las últimas oportunidades en estos siete partidos".