Boca repetiría equipo ante Unión y recupera a Velasco para el banco

Claudio Úbeda mantendría el mismo once que empató con San Lorenzo para visitar a Unión. Alan Velasco vuelve a la convocatoria.

Luego del empate que dejó más dudas que certezas ante San Lorenzo en La Bombonera , el entrenador de Boca , Claudio Úbeda , perfila el equipo que visitará a Unión . El DT planea sostener el mismo once titular, aunque contará con una novedad relevante: Alan Velasco regresará a la convocatoria y estará entre los suplentes.

Con el objetivo de recuperar confianza y sumar puntos importantes en el Grupo A , el cuerpo técnico de Boca trabaja con la idea de mantener la base del equipo que igualó frente a San Lorenzo en la última fecha. El empate en condición de local dejó sensaciones encontradas y provocó cuestionamientos de parte de los hinchas, por lo que el partido ante Unión en el estadio 15 de Abril aparece como una oportunidad clave para cambiar la imagen futbolística y sostenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs .

En los entrenamientos de la semana, Úbeda evaluó variantes, aunque finalmente todo indica que apostará por la continuidad del mismo once inicial, buscando mayor funcionamiento colectivo y una reacción del equipo en condición de visitante.

Alan Velasco vuelve a la convocatoria de Boca

La principal novedad en la lista de convocados será el regreso de Alan Velasco, quien dejó atrás la distensión grado II del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. El enganche había sufrido la lesión en la primera fecha ante Deportivo Riestra, lo que lo obligó a permanecer varias semanas fuera de las canchas. Si bien ya había entrenado con normalidad en los días previos al partido ante San Lorenzo, el cuerpo técnico decidió preservarlo para que llegara con mayor ritmo futbolístico al compromiso frente al Tatengue.

Ahora, totalmente recuperado, Velasco integrará el banco de suplentes y podría sumar minutos si el desarrollo del encuentro lo permite.

Gelini sale de la lista y se mantienen otras variantes

El regreso del ex Independiente implica la salida de Gonzalo Gelini de la convocatoria. El juvenil había sido promovido al plantel superior en medio de la oleada de lesiones que afectó al ataque xeneize. Desde su debut en la segunda fecha ante Estudiantes, Gelini disputó cinco partidos consecutivos, en dos de ellos como titular, dejando buenas sensaciones dentro de un contexto complicado para el equipo. Entre las alternativas ofensivas que sí continúan en la lista aparecen Lucas Janson e Iker Zufiaurre, quienes se perfilan como opciones desde el banco.

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Las bajas que todavía tiene Boca en el plantel

El entrenador tampoco contará con Agustín Martegani ni Dylan Gorosito, quienes quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica. A su vez, Ángel Romero continúa recuperándose de una sobrecarga muscular y todavía no está en condiciones de regresar a la competencia oficial.

El parte médico del club además incluye a varios futbolistas que siguen en proceso de recuperación: Milton Giménez, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Tomás Belmonte, todos con distintos tratamientos de rehabilitación.

La probable formación de Boca ante Unión

Si no surgen imprevistos de último momento, Boca saldría a la cancha con los mismos titulares que enfrentaron a San Lorenzo. El equipo que buscará los tres puntos en Santa Fe sería: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.