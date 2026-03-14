Allanamiento en Barranquitas: detuvieron a un hombre investigado por violencia digital en el marco de la Ley Olimpia

El procedimiento fue realizado por oficiales de la Comisaría 6ª en una vivienda de calle Ecuador al 3700. Secuestraron consolas, notebooks y un celular, y uno de los aprehendidos quedó detenido por una causa vinculada a violencia digital contra una mujer

Oficiales de la Comisaría 6ª de Santa Fe realizaron este sábado por la mañana un allanamiento en una vivienda de calle Ecuador al 3700 , en el barrio Barranquitas , donde aprehendieron a un hombre de 44 años identificado como U. H. S. y secuestraron diversos dispositivos electrónicos que serán peritados en el marco de una investigación.

Durante el procedimiento, los policías incautaron una PlayStation IV, una notebook marca Lenovo, una notebook Samsung y un teléfono celular Samsung , todos considerados soportes digitales de interés para la causa .

El principal investigado

Cuando los efectivos ya se retiraban del inmueble irrumpieron en el lugar dos hombres, quienes también fueron aprehendidos en el momento.

Uno de ellos resultó ser el principal investigado en una causa vinculada a la denominada Ley Olimpia, normativa que protege a las mujeres frente a situaciones de violencia digital dentro del marco de la violencia de género. Los dos hombres fueron trasladados junto al primer aprehendido a la Comisaría 6ª, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Un detenido

Las autoridades policiales informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Tras evaluar la situación, el fiscal dispuso que uno de los tres aprehendidos quede detenido, en el marco de la investigación por presunta violencia digital contemplada en la Ley Olimpia.

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Qué establece la Ley Olimpia

La Ley Olimpia (Ley Nacional 27.736) fue sancionada en octubre de 2023 y reconoce a la violencia digital como una modalidad de violencia de género. La normativa protege la dignidad, la reputación y la identidad de las mujeres en entornos digitales, y sanciona conductas como la difusión no consentida de contenido íntimo, además de facilitar mecanismos para la eliminación rápida de material perjudicial en plataformas digitales.

La legislación considera violencia digital contra las mujeres a toda acción u omisión —en ámbitos públicos o privados, analógicos o virtuales— basada en relaciones desiguales de poder que afecten su vida, integridad física o psicológica, su economía o su patrimonio.

Entre las conductas alcanzadas por la norma se encuentran la obtención, reproducción o difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, así como acoso, extorsión, discursos de odio, control o espionaje de la actividad virtual.