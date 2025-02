Tras quedar libre en Colón, Thiago Yossen se suma a Deportivo Madryn

En la recta final del 2024, varios pibes en Colón aparecieron para dar una mano. Sobre todo, por el bajo nivel de quienes estaban por delante. Con Iván Delfino prácticamente no tuvieron lugar y la irrupción se dio con una movida de Martín Minella en el triunfo ante Almagro de visitante.

Uno de ellos fue el defensor Thiago Yossen, que tuvo la chance de jugar varios encuentros. Después en el final no le alcanzó para terminar de afianzarse. De todas maneras, mostró credenciales para pelear un lugar en el siguiente campeonato. Sin embargo, llamativamente no estaba en los planes y no le llegó la oferta de renovación.

Nuevo destino para Toto Yossen tras salir de Colón

Fue así como el 31 de diciembre quedó libre a la espera de alguna oferta. Estuvo entrenando por su cuenta hasta que surgiera algo. Pasó quizás más tiempo del esperado, pero en las últimas horas terminó de cristalizar su arribo a Deportivo Madryn.

Por lo que se informa desde el Sur, con su arribo quedó completo el plantel para afrontar la zona A, donde no se cruzará justamente con el Sabalero. Se presentación estaría al caer. De esta manera se dividen los caminos entre el marcador de punta, de 20 años, y Colón, que lo cobijó durante varios años.