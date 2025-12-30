Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

Con 35 partidos y 4 goles en la última temporada, el futbolista de Atlanta reúne el perfil que busca el cuerpo técnico sabalero.

Colón continúa moviéndose con cautela en el mercado de pases, pero sin dejar de explorar alternativas que le permitan potenciar el frente ofensivo de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. En ese contexto, Lautaro Fedele aparece como un nombre que empezó a sonar con fuerza en el radar sabalero.

Con 24 años , Fedele se desempeña como extremo , una posición que el cuerpo técnico considera prioritaria para darle mayor profundidad y desequilibrio al equipo. Actualmente milita en Atlanta , donde tuvo una participación sostenida durante la última temporada y logró números que despertaron el interés de varios clubes de la categoría.

En el último campeonato disputó 35 partidos y convirtió 4 goles, además de aportar indicadores que reflejan su incidencia en el juego ofensivo: 1,1 tiros al arco por partido, 0,5 chances de gol creadas por encuentro y 1,1 gambetas realizadas por partido, con una efectividad del 48%. A esto se suma un 69% de pases precisos, un dato que habla de su participación constante en la circulación del balón.

Perfil joven y recorrido en ascenso

Nacido en Hudson, Buenos Aires, el 14 de julio de 2001, Fedele se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores de Defensa y Justicia, donde dio el salto al profesionalismo. Su debut en Primera División se produjo el 8 de mayo de 2021, en un partido ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional.

Desde entonces, su carrera continuó a través de distintas cesiones que le permitieron sumar rodaje. En el segundo semestre de 2022 tuvo una experiencia internacional en Dorados de Sinaloa, en la Liga de Expansión MX, donde disputó cuatro encuentros y anotó un gol. Más tarde, en 2024, fue cedido a San Martín de Tucumán, dejando una buena impresión desde su estreno, en el que convirtió en la victoria ante Deportivo Maipú.

Para la temporada 2025, Defensa y Justicia volvió a cederlo, esta vez a Atlanta, club en el que terminó de consolidarse como una opción ofensiva frecuente y versátil.

¿Un refuerzo posible para Colón?

Por ahora, desde el club no hubo confirmaciones oficiales ni avances formales, pero el nombre de Fedele ya circula en los pasillos del Brigadier López como una alternativa joven, con proyección y experiencia en la categoría. En Colón entienden que el armado del plantel será quirúrgico, apuntando a perfiles que puedan adaptarse rápido y aportar soluciones inmediatas.

Si las gestiones prosperan, Lautaro Fedele podría transformarse en una de las apuestas ofensivas del Sabalero para un torneo exigente, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la pelea por el protagonismo.