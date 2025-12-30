Uno Santa Fe | Colón | Colón

Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

Con 35 partidos y 4 goles en la última temporada, el futbolista de Atlanta reúne el perfil que busca el cuerpo técnico sabalero.

Ovación

Por Ovación

30 de diciembre 2025 · 17:18hs
Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

Colón continúa moviéndose con cautela en el mercado de pases, pero sin dejar de explorar alternativas que le permitan potenciar el frente ofensivo de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. En ese contexto, Lautaro Fedele aparece como un nombre que empezó a sonar con fuerza en el radar sabalero.

Un extremo que encaja en la búsqueda

Con 24 años, Fedele se desempeña como extremo, una posición que el cuerpo técnico considera prioritaria para darle mayor profundidad y desequilibrio al equipo. Actualmente milita en Atlanta, donde tuvo una participación sostenida durante la última temporada y logró números que despertaron el interés de varios clubes de la categoría.

LEER MÁS: Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

En el último campeonato disputó 35 partidos y convirtió 4 goles, además de aportar indicadores que reflejan su incidencia en el juego ofensivo: 1,1 tiros al arco por partido, 0,5 chances de gol creadas por encuentro y 1,1 gambetas realizadas por partido, con una efectividad del 48%. A esto se suma un 69% de pases precisos, un dato que habla de su participación constante en la circulación del balón.

Perfil joven y recorrido en ascenso

Nacido en Hudson, Buenos Aires, el 14 de julio de 2001, Fedele se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores de Defensa y Justicia, donde dio el salto al profesionalismo. Su debut en Primera División se produjo el 8 de mayo de 2021, en un partido ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colonstats_/status/2006054272014655570&partner=&hide_thread=false

Desde entonces, su carrera continuó a través de distintas cesiones que le permitieron sumar rodaje. En el segundo semestre de 2022 tuvo una experiencia internacional en Dorados de Sinaloa, en la Liga de Expansión MX, donde disputó cuatro encuentros y anotó un gol. Más tarde, en 2024, fue cedido a San Martín de Tucumán, dejando una buena impresión desde su estreno, en el que convirtió en la victoria ante Deportivo Maipú.

Para la temporada 2025, Defensa y Justicia volvió a cederlo, esta vez a Atlanta, club en el que terminó de consolidarse como una opción ofensiva frecuente y versátil.

¿Un refuerzo posible para Colón?

Por ahora, desde el club no hubo confirmaciones oficiales ni avances formales, pero el nombre de Fedele ya circula en los pasillos del Brigadier López como una alternativa joven, con proyección y experiencia en la categoría. En Colón entienden que el armado del plantel será quirúrgico, apuntando a perfiles que puedan adaptarse rápido y aportar soluciones inmediatas.

LEER MÁS: Pulga Rodríguez no arregló en Colón y tomó una drástica medida

Si las gestiones prosperan, Lautaro Fedele podría transformarse en una de las apuestas ofensivas del Sabalero para un torneo exigente, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la pelea por el protagonismo.

Colón Lautaro Fedele Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon mantiene el rumbo de cara a la proxima temporada

Colón mantiene el rumbo de cara a la próxima temporada

ariel pereyra vuelve a gimnasia, con colon como experiencia reciente en su camino de dt

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

el primer grito de campeon: colon y una pagina fundacional de su historia en afa

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Colón estaría cerca de concretar la incorporación del lateral uruguayo Emanuel Beltrán.

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

Lo último

Abogado trucho en Sunchales: un letrado contó cómo falsificó su firma e inventó resoluciones de un juzgado de familia

Abogado trucho en Sunchales: un letrado contó cómo falsificó su firma e inventó resoluciones de un juzgado de familia

Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

FIFA y Dubái se unirán para una nueva ceremonia anual en 2026

FIFA y Dubái se unirán para una nueva ceremonia anual en 2026

Último Momento
Abogado trucho en Sunchales: un letrado contó cómo falsificó su firma e inventó resoluciones de un juzgado de familia

Abogado trucho en Sunchales: un letrado contó cómo falsificó su firma e inventó resoluciones de un juzgado de familia

Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

FIFA y Dubái se unirán para una nueva ceremonia anual en 2026

FIFA y Dubái se unirán para una nueva ceremonia anual en 2026

En Colón crece el optimismo en el sí de Federico Lértora

En Colón crece el optimismo en el "sí" de Federico Lértora

Pulga Rodríguez no arregló su salida de Colón y tomó una drástica medida

Pulga Rodríguez no arregló su salida de Colón y tomó una drástica medida

Ovación
¿Peligra la llegada de Tomás Fernández a Colón en pleno armado del plantel?

¿Peligra la llegada de Tomás Fernández a Colón en pleno armado del plantel?

Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn

Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Colón avanza por un volante y hay un factor que acelera los tiempos

Colón avanza por un volante y hay un factor que acelera los tiempos

Unión vive el día D por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe