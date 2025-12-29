Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

El peso del pasado, la inactividad reciente y los antecedentes inmediatos invitan a la prudencia en un contexto donde la Primera Nacional no perdona nombres ni trayectorias.

Cada mercado de pases en Colón reactiva la nostalgia. Apellidos que remiten a noches felices, al título de 2021 y a una identidad que supo ser protagonista vuelven a escena como posibles soluciones. En ese marco aparece Federico Lértora. Pero lejos de tratarse de una decisión emocional, el escenario actual invita a preguntarse seriamente si su regreso sería conveniente.

La última temporada dejó una enseñanza tan dura como clara. Colón apostó fuerte por futbolistas con historia y arraigo en el club, y el resultado fue decepcionante. Emmanuel Gigliotti llegó tras seis meses sin actividad y nunca estuvo cerca de ser el salto de calidad que el equipo necesitaba en ataque. Marcos Díaz, pese a su recorrido, jamás logró afirmarse en el arco. Guillermo Ortiz y Facundo Sánchez tampoco pudieron sostener rendimientos acordes a su pasado.

Más cerca aún están los casos de Christian Bernardi y Luis Miguel Rodríguez, compañeros de Lértora en el plantel campeón. Bernardi tuvo dos temporadas sin lograr adueñarse del equipo ni marcar diferencias. Lo del Pulga fue un manotazo de ahogado de la gestión de Víctor Godano que terminó de la peor manera, con conflicto económico incluido. Dos ídolos que se marchan por la puerta de atrás.

Ese contexto no es menor: hoy Colón no ofrece un escenario ideal para que un referente del 2021 vuelva a lucirse. Al contrario, el riesgo de desgaste y frustración es alto.

Inactividad y dudas físicas, un factor clave

Más allá del nombre, hay datos concretos. Lértora llegó a México en el invierno de 2022 y tuvo continuidad durante buena parte de su etapa allí, pero en los últimos meses su participación fue muy limitada. Su último partido oficial fue el 5 de abril, en el empate 1-1 entre Querétaro y León por la Liga MX. Aquella tarde fue reemplazado a los 41 minutos del primer tiempo y desde entonces no volvió a jugar.

Federico Lértora.jpg

En 2025 disputó apenas 13 partidos y solo completó los 90 minutos en siete. Una lesión en el gemelo lo dejó al margen desde abril, prolongando una inactividad que hoy genera interrogantes. El antecedente inmediato de Sebastián Prediger en 2024, también volante central, de edad avanzada y con un torneo para el olvido, refuerza las dudas.

La Primera Nacional no espera a nadie

El gran error es pensar que el nombre alcanza. La Primera Nacional ya le dio varias lecciones a Colón: no todos los jugadores de Primera se adaptan a su ritmo, a sus canchas y a su desgaste físico y mental. Es una categoría áspera, irregular, donde nadie es candidato por historia y donde cada punto se pelea como una final.

Lértora fue líder y referente en un contexto completamente distinto, con un equipo sólido, competitivo y ganador. Hoy Colón viene de dos fracasos consecutivos, en reconstrucción y con rivales que se están armando también para ser protagonistas. En ese escenario, el volante tendría mucho más para perder que para ganar, incluso algo intangible pero valioso: su idolatría.

Talento intacto, contexto adverso

Nadie discute la jerarquía de Federico Lértora ni lo que podría aportar desde lo futbolístico. Pero el fútbol no se juega en abstracto. Se juega en contextos, en momentos y en realidades concretas. Y la actual realidad de Colón, sumada a la inactividad del jugador y a los antecedentes recientes, invita a la cautela. A veces, cuidar la historia también implica saber cuándo no volver.