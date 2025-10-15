Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

En las últimas horas se resolvieron los detalles finales para la rescisión del contrato de José Barreto en Colón. El segundo después de Joel Soñora

Colón continúa con su reestructuración interna y en las últimas horas se confirmó la rescindición del contrato de José Barreto . La negociación venía encaminada, pero por distintos motivos se demoró más de la cuenta. Tal como lo indicó unosantafe, el tema ya estaba en una escribanía, aunque recién se firmó este miércoles, cerrando un ciclo que nunca arrancó.

El delantero entrerriano, de 24 años, había llegado procedente de San Telmo con buenas referencias. Sin embargo, el rendimiento estuvo lejos de lo esperado. En total, disputó 22 partidos, acumuló 914 minutos en cancha, y no logró convertir ni asistir. Su paso quedó marcado por la irregularidad y la imposibilidad de ganarse un lugar.

La salida de Barreto se da en un contexto económico complicado para el Sabalero. La dirigencia intenta reducir gastos y reacomodar el plantel, pero el panorama no es sencillo, ya que la mayoría de los futbolistas con contratos hasta diciembre no quiere resignar dinero y menos cuando restan apenas un par de meses para el final de año. Los ingresos, por su parte, se ven cada vez más ajustados, lo que vuelve cada negociación un verdadero desafío.

Barreto, el segundo en salir de Colón

En ese marco, Barreto se convierte en el segundo jugador en rescindir contrato en lo que va de octubre, después de la salida de Joel Soñora, otro de los casos que el club venía gestionando desde hace tiempo. Tal como lo viene informando unosantafe. Ambos movimientos forman parte de un proceso de depuración que busca liberar espacio y recursos para el futuro inmediato, pensando en la temporada que viene y en un plantel más competitivo.

En los pasillos del Brigadier López se reconoce que la situación actual obliga a tomar decisiones difíciles. Sin margen económico y con la necesidad de oxigenar la estructura futbolística, la dirigencia apuesta a cerrar el año con una base más ordenada, mientras analiza otras posibles salidas y movimientos internos.

El ciclo de Barreto, breve y con más frustraciones que momentos destacados, deja una conclusión evidente: la expectativa inicial nunca se tradujo en rendimiento dentro de la cancha. Colón le puso fin a una etapa que parecía condenada a cerrarse, en la búsqueda de un nuevo comienzo que le devuelva estabilidad deportiva e institucional.