Uno Santa Fe | Colón | Colón

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

En las últimas horas se resolvieron los detalles finales para la rescisión del contrato de José Barreto en Colón. El segundo después de Joel Soñora

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2025 · 19:04hs
Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón continúa con su reestructuración interna y en las últimas horas se confirmó la rescindición del contrato de José Barreto. La negociación venía encaminada, pero por distintos motivos se demoró más de la cuenta. Tal como lo indicó unosantafe, el tema ya estaba en una escribanía, aunque recién se firmó este miércoles, cerrando un ciclo que nunca arrancó.

• LEER MÁS: Paredes, auténtico: "Cambiaría mi debut para que Colón estuviera peleando en el Reducido"

El delantero entrerriano, de 24 años, había llegado procedente de San Telmo con buenas referencias. Sin embargo, el rendimiento estuvo lejos de lo esperado. En total, disputó 22 partidos, acumuló 914 minutos en cancha, y no logró convertir ni asistir. Su paso quedó marcado por la irregularidad y la imposibilidad de ganarse un lugar.

• LEER MÁS: La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

La salida de Barreto se da en un contexto económico complicado para el Sabalero. La dirigencia intenta reducir gastos y reacomodar el plantel, pero el panorama no es sencillo, ya que la mayoría de los futbolistas con contratos hasta diciembre no quiere resignar dinero y menos cuando restan apenas un par de meses para el final de año. Los ingresos, por su parte, se ven cada vez más ajustados, lo que vuelve cada negociación un verdadero desafío.

Colón salida José Barreto
Colón acordó la salida de José Barreto.

Colón acordó la salida de José Barreto.

Barreto, el segundo en salir de Colón

En ese marco, Barreto se convierte en el segundo jugador en rescindir contrato en lo que va de octubre, después de la salida de Joel Soñora, otro de los casos que el club venía gestionando desde hace tiempo. Tal como lo viene informando unosantafe. Ambos movimientos forman parte de un proceso de depuración que busca liberar espacio y recursos para el futuro inmediato, pensando en la temporada que viene y en un plantel más competitivo.

• LEER MÁS: ¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

En los pasillos del Brigadier López se reconoce que la situación actual obliga a tomar decisiones difíciles. Sin margen económico y con la necesidad de oxigenar la estructura futbolística, la dirigencia apuesta a cerrar el año con una base más ordenada, mientras analiza otras posibles salidas y movimientos internos.

• LEER MÁS: No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

El ciclo de Barreto, breve y con más frustraciones que momentos destacados, deja una conclusión evidente: la expectativa inicial nunca se tradujo en rendimiento dentro de la cancha. Colón le puso fin a una etapa que parecía condenada a cerrarse, en la búsqueda de un nuevo comienzo que le devuelva estabilidad deportiva e institucional.

Colón José Barreto contrato
Noticias relacionadas
¿que jugadores deben volver a colon pensando en 2026?

¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

no rindio, colon busca rescindir y ya lo pretenderia quilmes para el 2026

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

rivadavia dio el golpe en el felix colombo en el oficial prefederal

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

¿que jugadores de colon todavia forman parte de la enfermeria?

¿Qué jugadores de Colón todavía forman parte de la enfermería?

Lo último

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Último Momento
Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Paredes, auténtico: Cambiaría mi debut para que Colón estuviera peleando en el Reducido

Paredes, auténtico: "Cambiaría mi debut para que Colón estuviera peleando en el Reducido"

El empleo privado registrado en Santa Fe sigue en caída: julio cerró con 510.300 puestos

El empleo privado registrado en Santa Fe sigue en caída: julio cerró con 510.300 puestos

Ovación
Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

Los puntos a favor y en contra para que Ezequiel Medrán continúe como DT de Colón

Los puntos a favor y en contra para que Ezequiel Medrán continúe como DT de Colón

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos