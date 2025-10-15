La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

Por la fecha 14 de la zona A del Clausura Proyección, la reserva de Colón volvió al triunfo después de cinco partidos con el 1-0 de visitante ante Banfield

La reserva de Colón volvió a sonreír este miércoles tras cinco partidos sin ganar, con el 1-0 como visitante en el predio de Luis Guillón frente a Banfield por la fecha 14 de la zona A del Clausura Proyección. El único tanto llegó a los 9 minutos a través de Matías Córdoba, en un duelo muy parejo.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Martín Minella alcanzó 15 puntos, quedando a cuatro del último clasificado, Barracas Central (19), y sumando un respiro en la lucha por entrar a la siguiente fase.

El partido mostró la entrega de varios juveniles que venían sumando minutos en la Primera Nacional, aportando frescura y dinámica para enderezar un rumbo que se había complicado en las fechas previas.

Tras el gol, Colón logró mantener el control del encuentro, resistiendo la presión de Banfield y asegurando un triunfo vital para cortar la mala racha y recuperar confianza de cara a lo que resta del campeonato.

Formaciones de Banfield y Colón

Banfield: Agustín Cañete; Facundo Sandoval, Agustín Muto, Marcos Lópes, Ramiro Fortino, Mateo Mendizabal, Benjamín Zárate, Tiziano Perrota, Jeremías Acosta y Joaquín González. DT: Fernando Cinto.

Colón: Lucas Cuffia; Jonás Ravano, Luca Campagnaro, Nazareno Luque, Zahir Yunis, Zahir Ibarra, Máximo Johnston, Abel Galbán, Matías Córdoba, Iván Ojeda y Kevin Colli. DT: Martín Minella.