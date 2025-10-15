Uno Santa Fe | Ovación | Rivadavia

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

Rivadavia dio la nota y le ganó a Colón (SJ) por 94-86 en la continuidad de los Play-In del Torneo Oficial Prefederal.

15 de octubre 2025 · 07:35hs
Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

La continuidad de los Play-In en el Torneo Oficial Prefederal dejó la enorme victoria de Rivadavia Juniors como visitante ante Colón (SJ) con un Mauro Natta intratable.

Asimismo, Unión A sufrió hasta el final para doblegar a CUST A en el estadio cubierto Ángel Malvicino.

Este miércoles se jugará el primer punto de la serie entre Unión B y Regatas (SF), partido que se podrá ver por el canal de streaming de la Asociación Santafesina.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 1

Lunes 13 de octubre

El Quillá 62 (Luciano De Simone 15) - Banco Provincial 74 (Conrado Guini 20)

Martes 14 de octubre

Unión A 71 (Alan Acosta 14) - CUST A 68 (Mauricio Bigliani 21)

Colón (SJ) 86 (Juan Bertero 24) - Rivadavia Juniors 94 (Mauro Natta 35)

Miércoles 15 de octubre

21.30 Unión B vs. Regatas (SF) (Por canal de Youtube ASB)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2

Miércoles 15 de octubre

21.30 Banco Provincial vs. El Quillá

Jueves 16 de octubre

21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SJ)

Miércoles 22 de octubre

21.30 Regatas (SF) vs. Unión B

Jueves 23 de octubre

21.30 CUST A vs. Unión A

Fuente: ASB

Rivadavia Prefederal Colón
