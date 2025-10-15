La continuidad de los Play-In en el Torneo Oficial Prefederal dejó la enorme victoria de Rivadavia Juniors como visitante ante Colón (SJ) con un Mauro Natta intratable.
Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal
Rivadavia dio la nota y le ganó a Colón (SJ) por 94-86 en la continuidad de los Play-In del Torneo Oficial Prefederal.
Por Ovación
Asimismo, Unión A sufrió hasta el final para doblegar a CUST A en el estadio cubierto Ángel Malvicino.
Este miércoles se jugará el primer punto de la serie entre Unión B y Regatas (SF), partido que se podrá ver por el canal de streaming de la Asociación Santafesina.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 1
Lunes 13 de octubre
El Quillá 62 (Luciano De Simone 15) - Banco Provincial 74 (Conrado Guini 20)
Martes 14 de octubre
Unión A 71 (Alan Acosta 14) - CUST A 68 (Mauricio Bigliani 21)
Colón (SJ) 86 (Juan Bertero 24) - Rivadavia Juniors 94 (Mauro Natta 35)
Miércoles 15 de octubre
21.30 Unión B vs. Regatas (SF) (Por canal de Youtube ASB)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2
Miércoles 15 de octubre
21.30 Banco Provincial vs. El Quillá
Jueves 16 de octubre
21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SJ)
Miércoles 22 de octubre
21.30 Regatas (SF) vs. Unión B
Jueves 23 de octubre
21.30 CUST A vs. Unión A
Fuente: ASB