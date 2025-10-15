Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ordoñez: "No hay un atraso muy grande, pero en Colón entienden la situación"

El presidente de Platense, Sebastián Ordoñez, admitió el atrasado en los pagos del pase de Leonel Picco, pero están avanzando para cumplirle a Colón

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2025 · 20:05hs
Ordoñez: No hay un atraso muy grande, pero en Colón entienden la situación

El presidente de Platense, Sebastián Ordoñez, se refirió a varios temas de actualidad, entre ellos, la deuda con Colón por el pase de Leonel Picco. El dirigente aclaró que no se trata de una situación grave y destacó el vínculo institucional que mantienen ambas entidades.

• LEER MÁS: Paredes, auténtico: "Cambiaría mi debut para que Colón estuviera peleando en el Reducido"

No hay un atrasado muy grande, pero son cosas que pasan en el fútbol. Nosotros también tenemos pagos por cobrar y ellos entienden (por los dirigentes de Colón). Tenemos un buen vínculo y de a poco le estamos dando una mano a un club tan grande. Somos socios y ojalá en el futuro nos traiga beneficios el nivel de Picco”, explicó Ordóñez en charla con el programa Diez en Deportes que se emite por LT10 AM 1020.

• LEER MÁS: Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

El titular del Calamar también detalló que Platense conserva el 70% de los derechos económicos del mediocampista, mientras que el resto pertenece al Sabalero. “Siempre está el objetivo de resolver el tema. Es algo en lo que estamos trabajando”, añadió, al tiempo que reconoció que solo hubo consultas informales por el jugador, sin ofertas concretas.

Leonel Picco
El presidente de Platense admitió atrasos en los pagos a Colón por Picco.

El presidente de Platense admitió atrasos en los pagos a Colón por Picco.

Platense "trabaja" para cumplirle a Colón

“En caso de que llegue algo que seduzca, se analizará. No estamos pensando en el más allá, sino en competir de la mejor manera. Sobre todo, en la final del 20 de diciembre, en busca de la segunda estrella”, sostuvo.

• LEER MÁS: La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

Esta semana trascendió que Tradicional Sabalera, la agrupación del Vignattismo, tendría la llave para acelerar el tema y el presidente de Platense generalizó: “Respetamos las instituciones, es la política de Platense. Tenemos buena relación con todos los dirigentes, los que estuvieron y los que están. Los clubes están primero”, cerró.

• LEER MÁS: ¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

Más allá de la cuestión económica, Ordóñez aprovechó la oportunidad para repasar el camino deportivo que llevó a Platense a conquistar un título histórico en el fútbol argentino. “Se puede alcanzar un título con un proyecto y un trabajo general de base. Eso fue lo que formamos para llegar a eso. Primero con una final que no pudimos culminar ante Rosario Central y 18 meses después se dio el sueño. Es algo histórico que nos va a quedar para toda la vida”, expresó.

• LEER MÁS: Los puntos a favor y en contra para que Medrán siga en Colón

El dirigente resaltó la identidad de juego y la entrega del plantel, más allá de los nombres propios. “Mi orgullo como presidente es la lucha y la entrega de este grupo, lo que reflejaron en cada partido. Lo de River fue anecdótico por las ganas de querer algo. Nos hizo sentir al fútbol argentino merecer el torneo con sus armas y una filosofía de juego. Nadie objetó el título que ganamos y eso nos da tranquilidad”, afirmó.

• LEER MÁS: Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Con pasado en Unión, hoy en Platense

Consultado sobre otros nombres propios, Ordóñez también mencionó a Enzo Roldán, a préstamo de Unión que hoy forma parte del plantel con escasa participación. “Tiene contrato hasta diciembre de 2025. Es un jugador más que salió campeón y un héroe del club. Quizás no cumplió todos los minutos esperados, pero cumplió las expectativas. Evaluaremos a fin de año qué se hace”, sostuvo.

Kily González.jpg

Finalmente, el presidente del Calamar respaldó al cuerpo técnico encabezado por Cristian González, pese a los altibajos futbolísticos recientes: “Sería muy ingrato hacer un análisis de un cuerpo técnico por resultados. Se mide desde otro lado. Habrá momentos donde la pelota entrará y otros no, pero ojalá Kily, que trabaja muy bien, pueda alcanzar resultados en el corto plazo para demostrar que Platense está a la altura”.

Colón Sebastián Ordoñez Platense
Noticias relacionadas
la reserva de colon corto la mala racha ante banfield y suena con meterse en los playoffs

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

¿que jugadores deben volver a colon pensando en 2026?

¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

no rindio, colon busca rescindir y ya lo pretenderia quilmes para el 2026

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

rivadavia dio el golpe en el felix colombo en el oficial prefederal

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

Lo último

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

Verano y alta demanda energética: la EPE anticipa su plan de acción por la llegada del calor y los picos de consumo

Verano y alta demanda energética: la EPE anticipa su plan de acción por la llegada del calor y los picos de consumo

No fue nadie a Diputados: ante las ausencias de Caputo, Lugones y Karina se cayó la sesión por falta de quórum

No fue nadie a Diputados: ante las ausencias de Caputo, Lugones y Karina se cayó la sesión por falta de quórum

Último Momento
Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

Verano y alta demanda energética: la EPE anticipa su plan de acción por la llegada del calor y los picos de consumo

Verano y alta demanda energética: la EPE anticipa su plan de acción por la llegada del calor y los picos de consumo

No fue nadie a Diputados: ante las ausencias de Caputo, Lugones y Karina se cayó la sesión por falta de quórum

No fue nadie a Diputados: ante las ausencias de Caputo, Lugones y Karina se cayó la sesión por falta de quórum

Ordoñez: No hay un atraso muy grande, pero en Colón entienden la situación

Ordoñez: "No hay un atraso muy grande, pero en Colón entienden la situación"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Santa Fe

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Santa Fe

Ovación
¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

Los puntos a favor y en contra para que Ezequiel Medrán continúe como DT de Colón

Los puntos a favor y en contra para que Ezequiel Medrán continúe como DT de Colón

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos