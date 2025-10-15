Ordoñez: "No hay un atraso muy grande, pero en Colón entienden la situación"

El presidente de Platense, Sebastián Ordoñez, admitió el atrasado en los pagos del pase de Leonel Picco, pero están avanzando para cumplirle a Colón

El presidente de Platense, Sebastián Ordoñez , se refirió a varios temas de actualidad, entre ellos, la deuda con Colón por el pase de Leonel Picco . El dirigente aclaró que no se trata de una situación grave y destacó el vínculo institucional que mantienen ambas entidades.

“No hay un atrasado muy grande, pero son cosas que pasan en el fútbol. Nosotros también tenemos pagos por cobrar y ellos entienden (por los dirigentes de Colón). Tenemos un buen vínculo y de a poco le estamos dando una mano a un club tan grande. Somos socios y ojalá en el futuro nos traiga beneficios el nivel de Picco”, explicó Ordóñez en charla con el programa Diez en Deportes que se emite por LT10 AM 1020.

• LEER MÁS: Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

El titular del Calamar también detalló que Platense conserva el 70% de los derechos económicos del mediocampista, mientras que el resto pertenece al Sabalero. “Siempre está el objetivo de resolver el tema. Es algo en lo que estamos trabajando”, añadió, al tiempo que reconoció que solo hubo consultas informales por el jugador, sin ofertas concretas.

Leonel Picco El presidente de Platense admitió atrasos en los pagos a Colón por Picco. Prensa Platense

Platense "trabaja" para cumplirle a Colón

“En caso de que llegue algo que seduzca, se analizará. No estamos pensando en el más allá, sino en competir de la mejor manera. Sobre todo, en la final del 20 de diciembre, en busca de la segunda estrella”, sostuvo.

• LEER MÁS: La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

Esta semana trascendió que Tradicional Sabalera, la agrupación del Vignattismo, tendría la llave para acelerar el tema y el presidente de Platense generalizó: “Respetamos las instituciones, es la política de Platense. Tenemos buena relación con todos los dirigentes, los que estuvieron y los que están. Los clubes están primero”, cerró.

• LEER MÁS: ¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

Más allá de la cuestión económica, Ordóñez aprovechó la oportunidad para repasar el camino deportivo que llevó a Platense a conquistar un título histórico en el fútbol argentino. “Se puede alcanzar un título con un proyecto y un trabajo general de base. Eso fue lo que formamos para llegar a eso. Primero con una final que no pudimos culminar ante Rosario Central y 18 meses después se dio el sueño. Es algo histórico que nos va a quedar para toda la vida”, expresó.

• LEER MÁS: Los puntos a favor y en contra para que Medrán siga en Colón

El dirigente resaltó la identidad de juego y la entrega del plantel, más allá de los nombres propios. “Mi orgullo como presidente es la lucha y la entrega de este grupo, lo que reflejaron en cada partido. Lo de River fue anecdótico por las ganas de querer algo. Nos hizo sentir al fútbol argentino merecer el torneo con sus armas y una filosofía de juego. Nadie objetó el título que ganamos y eso nos da tranquilidad”, afirmó.

• LEER MÁS: Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Con pasado en Unión, hoy en Platense

Consultado sobre otros nombres propios, Ordóñez también mencionó a Enzo Roldán, a préstamo de Unión que hoy forma parte del plantel con escasa participación. “Tiene contrato hasta diciembre de 2025. Es un jugador más que salió campeón y un héroe del club. Quizás no cumplió todos los minutos esperados, pero cumplió las expectativas. Evaluaremos a fin de año qué se hace”, sostuvo.

Kily González.jpg

Finalmente, el presidente del Calamar respaldó al cuerpo técnico encabezado por Cristian González, pese a los altibajos futbolísticos recientes: “Sería muy ingrato hacer un análisis de un cuerpo técnico por resultados. Se mide desde otro lado. Habrá momentos donde la pelota entrará y otros no, pero ojalá Kily, que trabaja muy bien, pueda alcanzar resultados en el corto plazo para demostrar que Platense está a la altura”.