No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

El DT de Quilmes –inhibido–, Alfredo Grelak, apunta a la próxima Primera Nacional y pretendería contar con un jugador de Colón, con el que se busca rescindir

El panorama en Quilmes no es sencillo. Con una inhibición que complica el mercado de pases, la dirigencia comenzó a planificar un profundo reordenamiento del plantel pensando en el 2026. Al frente del nuevo proyecto estará Alfredo Grelak , que analiza posibles incorporaciones y tendría en la mira a un jugador de Colón .

Entre los nombres que aparecen en carpeta figura el delantero José Barreto, que se encuentra cerca de acordar su salida de del Sabalero. Sel trámite avanzó bastante, pero ahora se enfrió y esto genera cierta incertidumbre. No es un tema menor: con dos meses de contrato por cumplir, pocos jugadores están dispuestos a ceder y quieren quedarse a cumplir su contrato hasta diciembre.

Grelak conoce bien a Barreto, ya que lo dirigió durante la gran campaña de San Telmo, y considera que podría ser una pieza importante para el nuevo ciclo. Sin embargo, su llegada depende de dos factores: que el atacante logre rescindir definitivamente con el Sabalero, donde no logró afianzarse, y que Quilmes resuelva su situación administrativa para poder sumar refuerzos. Un Barreto que prometió un montón al comienzo, pero jamás hizo pie.

No hizo goles, más allá de aquel empate en Mendoza ante Gimnasia, donde tiró el centro que luego se desvía en contra por un defensor. Solo pena y nada de gloria.

Tanto Colón como Quilmes cerraron antes de lo previsto su participación en la temporada, y ambos buscan reconstruirse de cara a lo que viene, con la mirada puesta en dejar atrás un año irregular y comenzar a proyectar el futuro.