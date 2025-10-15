Argentina le ganó a Colombia y jugará la final del Mundial Sub 20 tras 18 años

La Selección Argentina Sub 20 le ganó por 1-0 a Colombia, en Santiago de Chile, y clasificó a la final del Mundial, donde se cruzará ante Marruecos

La Selección Argentina Sub 20 le ganó este miércoles por la noche 1-0 a Colombia , en Santiago de Chile, y clasificó a la final del Mundial . En el partido disputado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el delantero Mateo Silvetti marcó el único gol del encuentro, a los 27 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la definición, algo que no se conseguía desde Canadá 2007, donde terminó siendo campeón ante República Checa. El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo será el domingo a las 20 ante Marruecos, en el mismo escenario.

Por su parte, los de César Torres quedaron a las puertas de la final y deberán jugar el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Tras un intenso inicio de partido con Colombia manejando el ritmo del cotejo y teniendo las oportunidades más claras, el equipo de Diego Placente se fue acomodando en el encuentro y emparejó con algunas ocasiones en los pies de Alejo Sarco y Gianluca Prestianni. Sin embargo, ninguno de los dos pudo romper el cero en los primeros 45 minutos.

En alrededor de 20 minutos del segundo tiempo, la Selección argentina y su par de Colombia estaban entregando un partido sumamente electrizante y vibrante, con ocasiones clarísimas en ambos arcos pero con el arquero albiceleste Santino Barbi destacándose con varias atajadas.

En este contexto, el delantero Mateo Silvetti marcó el 1-0 para la Argentina a los 27 minutos del complemento. Tras una gran jugada individual de Gianluca Prestianni recortando de derecha a izquierda, el jugador del Benfica de Portugal pisó la medialuna del área colombiana y abrió a su diestra donde ingresaba solo Silvetti que definió cruzado para abrir el marcador.

Embed - ARGENTINA 1 COLOMBIA 0: ¡SOMOS FINALISTAS DEL MUNDIAL SUB 20 2025!

Formaciones de Argentina y Colombia

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Simón García, Julián Bazán; Joel Romero, Elkin Rivero, Kener González; Joel Canchimbo, Oscar Perea y Emilio Aristizabal. DT: César Torres.

Goles en el segundo tiempo: 27m. Mateo Silvetti (A).

Cambios en el primer tiempo: 37m. Jhon Rentería por Joel Canchimbo (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Mateo Silvetti por Ian Subiabre (A) y Tobías Andrada por Valentino Acuña (A); 29m. Royner Benítez por Elkin Rivero (C); 35m. Luís Landázuri por Julián Bazán (C); 40m. Santiago Fernández por Dylan Gorosito (A); 46m. Santino Andino por Gianluca Prestianni (A).

Incidencia en el segundo tiempo: 34m. Expulsado Jhon Renteria (C).

Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro (Portugal).

Estadio: Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile.