¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

Colón se prepara para una depuración tras una Primera Nacional para el olvido y hay algunos jugadores que deben volver de sus préstamos. ¿Quiénes?

15 de octubre 2025 · 15:25hs
IG nahue.curcio

Con la temporada finalizada y a la espera de definir su futuro institucional, Colón empieza a revisar los contratos y movimientos de cara al 2026. Entre los nombres que deberán regresar aparecen Nahuel Curcio, Leandro Zabala y Nicolás Utrera. Salieron en busca de continuidad y ahora finalizan sus préstamos.

Los pocos que deben regresar a Colón

El extremo Nahuel Curcio tuvo una participación regular en San Telmo, donde disputó 23 partidos, convirtió un gol y aportó dos asistencias, mostrando evolución y rodaje competitivo en la Primera Nacional.

Nahuel Curcio 1
Colón podrá disponer de Nahuel Curcio en 2026 tras finalizar su préstamo en San Telmo.

En tanto, el mediocampista Leandro Zabala compitió en el Federal A con la camiseta de 9 de Julio de Rafaela, sumando siete presentaciones, aunque sin goles.

Por su parte, el defensor Nicolás Utrera fue una de las piezas destacadas de Atlético de Rafaela en el mismo torneo, con 21 encuentros jugados y un gol marcado. Sin embargo, en la última semana sufrió una rotura de ligamentos cruzados, lo que lo mantendrá varios meses fuera de las canchas. A pesar de esto, desde la Crema ya manifestaron la intención de renovar su préstamo para que continúe la recuperación en el club.

Más allá de estos casos, la mayoría de los futbolistas que emigraron de Colón durante el año lo hicieron en condición de libres, como Franco Déboli, que ya no pertenece a la institución.

El Sabalero tendrá que decidir, una vez asumidas las nuevas autoridades, qué destino tendrán los jugadores que deben retornar, en un mercado donde la reconstrucción del plantel será una de las prioridades.

