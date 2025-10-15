Los puntos a favor y en contra para que Medrán siga en Colón

Ezequiel Medrán, quien tiene contrato con Colón hasta el 31 de diciembre de 2026, no tiene garantizada su continuidad. Puntos a favor y en contra.

El futuro de Ezequiel Medrán al frente del plantel de Colón se convirtió en uno de los temas centrales en el cierre de la temporada. Tras la victoria ante el CADU, en la última fecha de la Primera Nacional, el entrenador habló con claridad sobre su situación contractual y sus deseos de seguir en el cargo, aunque su continuidad dependerá de lo que ocurra en las elecciones del próximo 30 de noviembre.

“Tengo contrato hasta diciembre de 2026, sin cláusula ni nada, pero eso se verá con la nueva comisión. Sabía la dificultad que íbamos a transitar en este final de campeonato. Se hizo cuesta arriba, pero pudimos resolverlo. Me gustaría quedarme, armar un plantel competitivo. La infraestructura de Colón está bárbara, tenés todo para trabajar”, expresó el DT, quien además aseguró que pretende “un proyecto a largo plazo”.

A continuación, un repaso de los puntos a favor y en contra de su continuidad en el club sabalero.

Puntos a favor de la continuidad de Medrán

Proyecto a largo plazo: Medrán tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y una visión de trabajo planificada. Su idea es construir un proceso sostenido, algo que Colón no ha podido mantener en los últimos años.

Conocimiento de la categoría: El técnico conoce de memoria la Primera Nacional , donde ya demostró su capacidad en Gimnasia de Mendoza , equipo que terminó ascendiendo bajo la base que él formó antes de ser cesado, cuando estaba a tres puntos del líder y con un partido pendiente.

Experiencia previa y proyección: A pesar de su juventud, Medrán dejó buenas impresiones en Atlético de Rafaela y Central Norte de Salta (en el Federal9 , donde mostró capacidad para potenciar jugadores y darle identidad a sus equipos.

Conocimiento del plantel y de los juveniles: En su corto paso por Colón, el DT ya tomó contacto con los jóvenes del club , varios de los cuales podrían tener mayor protagonismo el año próximo. Con un plantel renovado, podría aplicar con más precisión su idea de juego.

Compromiso y autocrítica: A diferencia de otros ciclos recientes, Medrán no eludió responsabilidades y asumió con firmeza el desafío de dirigir a un equipo golpeado en lo anímico y lo futbolístico.

Puntos en contra de su continuidad

Mala campaña y resultados adversos: Desde su llegada, Colón disputó siete partidos , con apenas una victoria, dos empates y cuatro derrotas . Los números no respaldan su gestión, y la falta de resultados fue un factor determinante en la pérdida de confianza de los hinchas.

Falta de respuestas futbolísticas: Más allá de algunos pasajes como ante Chacarita en su debut y en el final ante CADU, el equipo mostró problemas en la generación ofensiva, desconcentraciones defensivas y un rendimiento irregular que nunca logró consolidarse.

Escaso respaldo político: Si bien su llegada fue avalada por distintos sectores del club, el clima electoral y los malos resultados generaron dudas sobre su continuidad . Todo dependerá de la nueva comisión directiva que asuma el 1° de diciembre .

Un ciclo que podría arrancar condicionado: De continuar, Medrán lo haría con la carga de un cierre de año negativo, algo que podría afectar su margen de maniobra ante un mal comienzo en 2026.

El futuro, en manos de las urnas

Ezequiel Medrán quiere continuar y cumplir su contrato, convencido de que con tiempo, una buena pretemporada y refuerzos a la altura, puede armar un Colón competitivo y protagonista. Sin embargo, su continuidad dependerá del proyecto deportivo que defina la próxima dirigencia, que asumirá el 1° de diciembre, un día después de las elecciones.

Por ahora, el DT sigue al frente del equipo, planificando junto a su cuerpo técnico los pasos a seguir, mientras el mundo sabalero espera definiciones en medio de un fin de año cargado de incertidumbre y decisiones trascendentales para el futuro deportivo de Colón.