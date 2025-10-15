Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

Pasadas 13 fechas, Unión está en el Top 3 del Fair Play del Clausura, más allá del bajó que le hizo perder varios lugares en la zona A. ¡Mirá!

Aunque los últimos resultados le hicieron perder terreno en la zona A, el Unión de Leonardo Madelón sigue destacándose en un aspecto poco visible pero muy valorado: el Fair Play . Transcurridas 13 fechas del Torneo Clausura , se ubica en el Top 3 de los equipos con mejor conducta.

Unión, en el podio del ranking Fair Play

Con 55 tarjetas amarillas y solo tres expulsiones, Unión se mantiene entre los conjuntos con menor cantidad de sanciones disciplinarias, solo superado por Central Córdoba, líder del ranking con 50 amonestaciones y tres rojas.

image Unión, en el podio del Fair Play.

Más allá del bajón futbolístico que lo llevó a una racha de cuatro partidos sin ganar, el Rojiblanco sostiene su campaña en base a la solidez y la disciplina que lo caracterizaron en el arranque del campeonato.

Para Madelón, este dato no es menor: refleja la identidad de juego ordenada y equilibrada que busca imponer desde su llegada, donde la intensidad no se traduce en exceso, sino en compromiso táctico.

Quizás un aspecto que pase inadvertido para muchos, pero que confirma que Unión, además de competir, juega con respeto y equilibrio, manteniéndose firme tanto en la tabla como en los valores deportivos.