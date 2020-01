Vignatti: "Hay gente que quiere que a Colón no le vaya bien"

El plantel de Colón trabajó este jueves en el Predio Ciudad Fútbol, donde luego del mismo tomaron la palabra el entrenador Diego Osella y el presidente José Vignatti, donde se refirieron a diferentes cuestiones deportivas del club, e incluso el titular sabalero se refirió a diversas cuestiones institucionales.

Luego fue el turno de la presentación de los cinco refuerzos que restaban, ya que el uruguayo Rafael García había brindado una conferencia de prensa en el primer entrenamiento que realizó una vez que se transformó en incorporación del conjunto rojinegro.

En el arranque de la charla al presidente se lo consultó por las incorporaciones y sobre cómo seguía el camino del club en el mercado de pases y contestó: "Hoy Colón dio por cerradas las incorporaciones, que son seis. Ahora estamos viendo que uno o dos jugadores puedan ser cedidos a otros equipos".

En ese sentido, trascendió que los delanteros Nicolás Leguizamón y Tomás Sandoval emigrarán en las próximas horas. Legui a un club de nuestro país, mientras que el hijo del Loco pasará a una institución del exterior. Ambos a préstamo y sin opción de compra. Además, se confirmó que Lucas Acevedo pasó a Palestino de Chile.

Más adelante se lo consultó por la supuesta lista de sueldos que trascendió en las últimas horas y contestó: "Estamos convencidos que es un tema político, ya lo vivimos en otros momentos. Hay gente que quiere que a Colón no le vaya bien, y están más contentas cuando ocurren cuestiones negativas que cuando pasan las positivas. Hay gente que quiere que a Colón no le vaya bien".

En tanto que también se le preguntó por cómo marchan las negociaciones con Colorado Rapids por Braian Galván, ya que lo anunció como nuevo refuerzo a pesar que tiene seis meses más de contrato e indicó: "Por el tema Braian Galván estamos iniciando un diálogo con la gente de EE.UU. y vamos a tratar de llegar a un acuerdo".

Luego hizo referencia a la campaña de amnistía a los socios que implementó el club e indicó: "Queremos que la cantidad de gente que fue a Paraguay se refleje siendo socia y le damos esa posibilidad".

En cuanto al reclamo que se lleva adelante por la supuesta mala inclusión del arquero Jorge Pinos en la final de la Sudamericana ante Independiente del Valle, expresó: "Se están sumando elementos que nos haces abrir un abanico de posibilidades positivas y estamos absolutamente convencidos que el jugador estuvo mal incluido. Lo bueno es que nos están escuchando pero como en todo litigio no se puede decir a quién le está yendo mejor".

A su turno DIego Osella se refirió a la producción del equipo en el partido ante Central Córdoba y dijo: "Claro que me preocupa y me ocupa lo poco que generamos. No solo se corrige con el dibujo o futbolista si no con un tema de interpretación".

También se le preguntó por algunos refuerzos y agregó: "(Agustín) Doffo está cada día mejor, estuvo con un parate por lo que pasaba en Chile. Por su parte, (Bruno) Bianchi llegó y ya está en ritmo y ya pasa a una cuestión técnica sobre cuándo lo vamos a utilizar".

En el final hizo mención a cómo se reforzó el plantel y tiró: "Estoy muy contento con el mercado de pases, por lo difícil que fue. Cumplimos con el objetivo de lo que pedimos. El tiempo no tiene que ser un impedimento para encontrar funcionamiento".