Vignatti: "Hay sobrados elementos para iniciar el reclamo"

Este miércoles por la tarde el presidente sabalero José Vignatti brindó una conferencia de prensa. De la misma participaron también el secretario deportivo Francisco Ferraro y el vicepresidente primero José Alonso. Allí el máximo directivo confirmó el reclamo que iniciaron por la inclusión del arquero Jorge Pinos. Y además aseguró que el partido debió suspenderse.

"Nos sorprendemos día a día de la pasión de los hinchas, nos llenaron de satisfacción y vivimos una jornada inigualable desde todo punto de vista. Además de los sacrificios que hicieron para viajar a Paraguay, hasta esa persona de San Javier que se fue en bicicleta mostrando el sacrificio y la pasión. El agradecimiento a todos los hinchas es eterno, infinito e inconmensurable. A los que viajaron y a los que no pudieron hacerlo", comenzó diciendo.

Para luego agregar "Fue una gesta histórica, superior inclusive a la de Córdoba en donde yo también estaba en el club. Por ello debemos estar a la altura de esta pasión que es desbordante. En consecuencia decidimos que aquellos hinchas que tengan la entrada de la final podrán ingresar gratis a los dos partidos como local (Estudiantes y Aldosivi). Como una especie de mini premio y para que vayan a alentar al plantel que se merece un reconocimiento".

En lo que respecta a la final Vignatti aseguró: "Lamento el contexto en el que se desarrolló el partido, ya que no debia continuar. Se jugó en un escenario aboslutamente anormal, y nos vamos a quedar para siempre con la incógnita de que hubiera pasado en una cancha normal. Nos dimos cuenta que el partido no debia seguir jugándose porque no estaban las condiciones dadas. Y eso se observó cuando los árbitros volvieron al campo de juego luego de la suspensión ya que se debía botar la pelota y no lo hicieron, lamentamos eso. Pero mas allá del campo de juego, el peligro que acarreaba con una tormenta eléctrica. Se debió haber suspendido, pero privó mas lo económico que lo deportivo".

Sobre el reclamo que hizo Colón por la inclusión de Pinos explicó: "A partir del momento que tomamos conocimiento de esa iregularidad nos abocamos a investigar en profundidad para no cometer errores. Y con la parte jurídica del club coincidimos que hay sobrados elementos para seguir adelante. Colón hizo una presentación ante la Conmebol y va a llegar hasta donde sea necesario. Tenemos todo el derecho del mundo a reclamar por una situacion absolutamente anormal y seguiremos adelante, después se sabrá si tenemos éxito o no, pero la irregularidad existe. Consideremos que hay una manifiesta adulteracion de documentación. Pero no es de un día para el otro como toda instancia judicial hay pasos a seguir. Se está haciendo todo lo que se tiene que hacer".

Para luego agregar "Nosotros hicimos la presentación que se encuadra dentro de lo permitido y no puedo dar detalles de la manera en que se gestó la presentación. No puedo brindar detalles porque sería entorpecer, no queremos cometer errores en este aspecto, pero nos abocaremos de lleno en este tema ya que hay sobrados motivos para hacerlo, debemos defender los derechos del club".

"La Conmebol no es la única instancia a la cual podemos recurrir, vamos religiosamente a cumplir los pasos como corresponde. la situación es ir en profundidad y que se aclare el tema. Indudablemente cuando se empiezan estos reclamos son instancias y uno evaluando las distintas alternativas. Habrá que ser paciente y no crear falsas expectativas, pero iremos a fondo", cerró.