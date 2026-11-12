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Bonansea busca romper el maleficio justo cuando Colón más lo necesita

Alan Bonansea acumula seis partidos sin mojar en Colón y buscará cortar la racha ante Midland en el inicio del Reducido

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 16:39hs
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Bonansea busca romper el maleficio justo cuando Colón más lo necesita

Prensa Colón

En los partidos que definen una temporada, los delanteros suelen quedar bajo una lupa especial y Colón está a punto de entrar en ese territorio donde una pelota puede cambiarlo todo. Este sábado, cuando reciba a Midland, comenzará a recorrer el camino del Reducido con una necesidad que también tiene nombre y apellido: Alan Bonansea.

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El atacante tendrá una oportunidad inmejorable para sacarse una mochila que empieza a pesar. Acumula seis encuentros sin convertir y su último grito fue en la victoria frente a Los Andes, en Santa Fe. Desde entonces, el gol le viene dando la espalda, justo cuando el calendario empieza a exigir respuestas.

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La malaria que Bonansea precisa cortar en Colón

Pero reducir el aporte de Bonansea a una racha sin festejos sería mirar solamente una parte de la historia. El delantero sostiene una tarea que muchas veces no aparece en las estadísticas: pelea con los centrales, ofrece una descarga, fija marcas y genera espacios para que los futbolistas que llegan desde atrás encuentren mejores condiciones para atacar. También participa del esfuerzo colectivo cuando Colón debe recuperar la pelota.

Bonansea hace seis partidos que no marca en Col&oacute;n.

Bonansea hace seis partidos que no marca en Colón.

Es un trabajo que Delfino valora y que explica su continuidad como referencia del ataque. Bonansea no es un delantero que espera dentro del área a que le llegue una oportunidad. Se mueve, incomoda y participa de distintas fases del juego. Sin embargo, en esta clase de competencias hay una exigencia que no se puede esquivar: debe convertir.

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El Reducido no suele ofrecer demasiadas oportunidades para corregir errores. Los espacios se reducen, los partidos se juegan con otra tensión y muchas veces una sola aparición dentro del área alcanza para inclinar una eliminatoria. Por eso, recuperar la eficacia de su principal referencia ofensiva puede convertirse en una noticia tan importante como cualquier variante táctica.

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Bonansea tendrá este sábado un nuevo examen, pero también una oportunidad para cambiar el rumbo de su historia reciente. Colón necesita que su funcionamiento colectivo encuentre respuestas en el área rival y que el hombre elegido para comandar el ataque vuelva a celebrar.

Colón Alan Bonansea Reducido
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