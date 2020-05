Cristian Castillo: "Estoy preparado para trabajar en Colón"

Cristian Gastón Castillo dejó un recuerdo imborrable en los hinchas de Colón, llegó siendo un desconocido a mediados de 1996 proveniente de Atlanta y en base a su talento rápidamente se metió en el corazón rojinegro. Sus goles y gambetas fueron marca registrada en aquellos años de gloria para el Sabalero clasificando subcampeón del Torneo Clausura 1997 y además jugando por primera vez torneos internacionales Copa Conmebol (1997) y Copa Libertadores (1998).

Además Castillo fue convocado a la Selección Argentina bajo la conducción de Daniel Pasarella producto de sus actuaciones con la camiseta rojinegra. Hasta se dio el lujo de marcarle un gol a Unión en el Clásico recordado del tanto de Nelson Agoglia que finalizó con el 2-1 en favor del elenco sabalero.

Y a mediados de 1998 fue vendido a River, tuvo una segunda etapa en Colón (temporada 2001/2002) que no fue tan buena como la primera, pero sin dudas que eso no empañó en nada el cariño de los hinchas sabaleros. Castillo dialogó con la cuenta de instagram de Colón y allí recordó sus buenos momentos en el club.

"El primer año en Colón fue de adaptación, la gente no me conocía yo venía de jugar en el Ascenso con la camiseta de Atlanta y cuando Pancho Ferraro vio la oportunidad me dio la chance de jugar. Tuve la posibilidad de meter un gol en cancha de Newell’s en el primer partido que entro. Y después todo lo que se vivió en el 1997 y 1998 fue increíble siendo subcampeón y jugando la Copa Conmebol y la Copa Libertadores", relató el exdelantero.

Para luego agregar "Tuve dos años maravillosos con la camiseta de Colón, yo tenía mi estilo de juego y a veces me equivocaba, como todos. Pero tenía la intención de tratar de jugar bien y la gente se sentía identificada. El equipo jugaba muy bien por eso el recuerdo de la gente. Yo no tengo palabra para agradecerle al hincha de Colón”.

Cuando le consultaron si tenía ganas de trabajar en el club respondió: "No sé cuando será el momento pero cuando llegue esa oportunidad estoy preparado. Conozco el club de memoria, al hincha y a los pasillos del club. Creo que la camada de jugadores que estuvieron en 1997 pueden aportar mucho".

Y a la hora de calificar lo que siente por Colón aseguró: "Estuve en un equipo que la gente se sintió muy identificada por el sacrificio y la humildad. El hincha de Colón es sacrificio y humildad. Estaba viendo que se cumplían 17 años de la inundación en Santa Fe y eso es Colón: caer, volverse a levantar, sufrir, festejar, sufrir...Tuve dos años maravillosos donde las cosas me salieron mejor de lo que pensaba".