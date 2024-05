Cristian Fabbiani, enojado con los que critican a Riestra

Cristian Fabbiani, a hueso contra los críticos de Riestra

"No les damos importancia (a las críticas). En todas las fechas que pasaron no tuvimos ninguna crítica por un fallo. En el Reducido del Nacional Riestra los pasó por arriba a todos. No nos sobra nada, tenemos un equipo humilde que compite con jugadores que pasaron por todas las categorías. Venimos de jugar con Huracán y Kudelka nos criticó la forma de jugar. También se quejaron de la cancha. No me gusta que se metan con nuestro laburo porque nosotros llegamos a las cinco de la mañana para preparar los partidos", sentenció en primer lugar.

También le consultaron por las críticas de Tevez en la victoria ante Independiente. "Los técnicos no nos valoran. No lo tomo contra mí sino contra el club. Nosotros llevamos a que los partidos se jueguen de la forma que nos conviene. A Huracán le jugamos como quisimos, el que se tiene que preocupar es el DT del rival, no yo", respondió.

Por último, al DT de Riestra le preguntaron si el gusta cómo se juega en el fútbol argentino y habló de la presión de los DTs. "Se juega bien, pero el tema está en que los entrenadores tenemos mucha presión. Por suerte en Riestra no pasa y puedo trabajar tranquilo. Hay que mirar a Malaspina (Cristian), el presidente de Argentinos. Los procesos arrancaron mal, pero terminaron haciendo buenas campañas y compitiendo en Libertadores. Hay tanta presión que perdiendo dos o tres partidos, estás afuera", concluyó.