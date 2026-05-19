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Victoria Villarruel en Rosario: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni"

La vicepresidenta, enfrentada con el presidente javier Milei, estuvo en la Catedral para una misa en homenaje a su padre, a cinco años de su fallecimiento

19 de mayo 2026 · 13:34hs
Victoria Villarruel en Rosario: Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó de visita sorpresa este lunes al mediodía a la ciudad de Rosario. El motivo del viaje fue para asistir a una misa en la Catedral, al conmemorarse el quinto aniversario del fallecimiento de su padre por covid. Al salir, habló con la prensa y marcó diferencias con el presidente Javier Milei por sus modos –dijo que "la convivencia en sociedad debe ser con respeto"– y también fue picante con respecto al escándalo por los gastos del gabinete: “Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”, respodió ante una pregunta sobre el tema del periodista Pedro Levy, de El Tres.

La funcionaria llegó al lugar poco antes del mediodía junto a parte de su familia que reside en la ciudad y fue recibida por el cura párroco de la Catedral, Osvaldo Macerola.

Eduardo Villarruel, padre de la vicepresidenta, tuvo formación militar y combatió en la guerra de Malvinas. Su deceso se produjo hace cinco años tras contraer la enfermedad viral. Por ese motivo, el círculo íntimo organizó la ceremonia religiosa en el templo mayor de la ciudad, un sitio que también guarda relación con los años que la propia funcionaria vivió en la región y los familiares que todavía habitan la zona.

Custodia

La llegada de la titular de la Cámara alta no pasó desapercibida y obligó a un operativo de seguridad que de todos modos fue discreto. El tránsito en las inmediaciones permaneció liberado solo se observó el acompañamiento de algunos miembros de las fuerzas de seguridad custodiando a la funcionaria en su ingreso al edificio de la iglesia.

Al salir de la Catedral, la vicepresidenta tuvo un breve contacto con la prensa, en el que dijo que Rosario es su “segunda casa”, que siempre que viene visita la Catedral y que no tiene definiciones sobre si competirá en las elecciones de 2027.

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Respeto

Consultado sobre las internas y escándalos en el oficialismo, explicó que no participa del gobierno y que en todo caso hay que preguntarle a Milei, su hermana Karina y al resto de los involucrados.

Villarruel se diferenció del trato que Milei tiene con quienes le formulan críticas: “Yo me manejo con mucho respeto hacia todos los sectores. La convivencia en sociedad debe ser con respeto”.

El Tres preguntó entonces por el caso Adorni. “Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”, respondió. Ante la repregunta sobre si el jefe de Gabinete debe renunciar, sonrió y se retiró.

Victoria Villarruel Rosario Adorni
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