Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: "No podemos retroceder con quienes matan"

El gobernador se refirió al joven, ahora detenido, que en 2024 ejecutó a Bruno Bussanich y a dos taxistas, y quedó libre por ser no punible. Además respaldó las nuevas reformas de seguridad

19 de mayo 2026 · 13:57hs
MAximiliano Pullaro

Redes sociales

MAximiliano Pullaro
El gobernador Maximiliano Pullaro

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

El gobernador Maximiliano Pullaro, impulsa una segunda tanta de reformas en seguridad

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la detención del menor que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich y a dos taxistas, y quedó libre por ser no punible, para explicar la necesidad de una nueva reforma nueva reforma integral de fortalecimiento de la seguridad pública.

“El gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”, escribió.

El gobernador cita una publicación en X del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, respecto a la detención del menor que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich y a dos taxistas, y quedó libre por ser no punible.

La seguridad de Pullaro

"Fuimos claros en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, porque sabemos con lo que nos enfrentamos y tenemos que ser claros en defender medidas que vayan en esa dirección", sostuvo Pullaro.

"En este caso el gobierno hizo todo lo que la ley obligaba, incluso más, pero la policía lo detiene una y otra vez y no es suficiente. La justicia necesita más herramientas para que no recupere rápidamente la libertad".

Por último agregó: "Todos debemos saber lo que estamos enfrentando y las herramientas que necesitamos. Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacamos".

En tanto, Cococcioni había escrito: “Este domingo ese mismo menor que hoy es punible por suerte fue detenido con un arma y afortunadamente está en prisión preventiva antes que pueda matar a alguien” y sostuvo: “No es momento de ablandarse por eso enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para fortalecer la seguridad pública en la provincia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/2056713199320174962?s=46&partner=&hide_thread=false

Proyecto

Se trata de una segunda tanda de reformas en seguridad luego de las aprobadas a los meses de que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro.

El jueves pasado por la mañana ingresó por la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” con once puntos claves que modifican el Código Procesal Penal y varias leyes para otorgar mayores facultades de investigación a la policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), agilizar los procesos judiciales y establecer regímenes de aislamiento para presos de alto perfil.

El documento también contempla la creación de zonas de intervención especiales donde se pueden restringir derechos de circulación, así como el uso de mecanismos para inhabilitar inmuebles utilizados por el narcotráfico, y la modernización del sistema de recompensas.

Pullaro seguridad reforma
Noticias relacionadas
David Sensini conduce la iglesia Redil de Cristo.

Pastor David Sensini: "Pullaro nos inyectó adrenalina para pacificar barrios y cárceles"

TodoLáctea se desarrollará hasta el jueves 14 en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba.

Pullaro y Llaryora pidieron eliminar las retenciones al campo en TodoLáctea 2026

El gobierno de Santa Fe ajusta el control carcelario 

Ajuste en las cárceles: "Con Pullaro los presos no tienen más home office"

Inauguraron los cambios de avenida Rouillón. 

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Lo último

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: No podemos retroceder con quienes matan

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: "No podemos retroceder con quienes matan"

Último Momento
Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: No podemos retroceder con quienes matan

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: "No podemos retroceder con quienes matan"

Victoria Villarruel en Rosario: Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni

Victoria Villarruel en Rosario: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni"

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Ovación
Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

En Mitre ya palpitan el duelo ante Colón: Sabemos la jerarquía que tiene

En Mitre ya palpitan el duelo ante Colón: "Sabemos la jerarquía que tiene"

El puntito que sumó Colón el sábado, el lunes se transformó en puntazo

El puntito que sumó Colón el sábado, el lunes se transformó en puntazo

Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe