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Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial: Portugal dio a conocer la lista con 27 jugadores

Este martes, Portugal dio a conocer una lista con 27 futbolistas en la cual está Cristiano Ronaldo, quien de esta manera, jugará su sexto Mundial

19 de mayo 2026 · 12:17hs
Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial con la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial con la Selección de Portugal.

Portugal presentó su lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde se destaca la presencia del delantero Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial

Cristiano Ronaldo, que en febrero cumplió 41 años, disputará su sexto Mundial, competición en la que nunca pudo lucirse. Su mejor actuación se dio en Rusia 2018, donde anotó cuatro goles, mientras que en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022 solo pudo hacer uno en cada uno.

Además, la gran asignatura pendiente para el capitán luso está en los partidos de eliminación directa, donde nunca pudo anotar ningún gol.

Sin embargo, todo apunta a que en esta edición las cosas serán diferentes tanto para Portugal como para Cristiano Ronaldo, ya que tienen un equipo plagado de figuras como el lateral Nuno Mendes y los mediocampistas Bruno Fernandes, Joao Neves y Vitinha, por lo que son unos de los candidatos a llegar a las instancias finales.

Además llega como una selección muy afianzada, debido a que el año pasado derrotaron a España por penales para consagrarse campeones de la Nations League por segunda ocasión en su historia.

La mejor actuación de Portugal en Mundiales se dio en Inglaterra 1966, donde consiguió el tercer puesto con Eusébio como gran figura. Además, en Alemania 2006 terminó en el cuarto lugar.

Gracias a esta participación, Cristiano Ronaldo se convertirá, junto a Lionel Messi, en el primer jugador en disputar seis ediciones mundialistas. En el Mundial 2026, Portugal compartirá el Grupo K con la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Los convocados de Portugal para el Mundial 2026

Arqueros:

Diego Costa

José Sa

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensores:

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

Joao Cancelo

Nuno Mendes

Goncalo Inácio

Renato Veiga

Rúben Dias

Tomás Araújo

Mediocampistas:

Rúben Neves

Samuel Costa

Joao Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Delanteros:

Joao Félix

Trincao

Francisco Conceicao

Pedro Neto

Rafael Leao

Goncalo Guedes

Goncalo Ramos

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Portugal Mundial
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