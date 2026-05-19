Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

La trabajadora municipal realizaba un operativo cuando fue atacada luego de detener una moto para solicitar la documentación correspondiente. El hecho ocurrió en inmediaciones de Plaza del Soldado y la mujer debió ser asistida por personal médico

Una inspectora de tránsito municipal fue agredida este martes durante un operativo vehicular realizado en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, en inmediaciones de la Plaza del Soldado . La trabajadora sufrió golpes en la zona de la mandíbula y debió ser asistida por personal de emergencias.

El episodio ocurrió en la intersección de Mendoza y 9 de Julio , un sector donde habitualmente se desarrollan controles de documentación, especialmente a conductores de motocicletas.

Según trascendió, personal de tránsito municipal realizaba un operativo cuando detuvo una moto para solicitar la documentación correspondiente. El conductor no contaba con la tarjeta verde del vehículo y, al ser informado de que la motocicleta iba a ser retenida y trasladada al Corralón Municipal, la acompañante reaccionó de manera violenta.

De acuerdo con el relato de testigos y fuentes policiales, la mujer descendió del rodado y, sin mediar palabra, le propinó dos golpes de puño a la inspectora municipal.

Comisaría 1º

Tras la agresión, la trabajadora fue asistida por un servicio de emergencias y luego trasladada a la Comisaría 1º, donde funcionan las oficinas de Medicina Policial, para recibir atención y avanzar con la denuncia correspondiente.

Las primeras informaciones indican que la inspectora sufrió lesiones en la mandíbula, producto de los golpes recibidos. En tanto, la mujer señalada como agresora permanecía en dependencias policiales mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el hecho quedó denunciado de oficio debido a la intervención inmediata del personal policial tras la agresión ocurrida en plena vía pública.