Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

La provincia de Santa Fe tendrá cinco entrenadores en el Mundial 2026, un récord absoluto, con cruces asegurados y un protagonismo que reafirma su peso histórico en el fútbol.

Santa Fe volverá a pararse en el centro del mapa futbolero mundial. En el próximo Mundial, cinco de los 48 entrenadores participantes nacieron en la provincia de Santa Fe , un dato inédito que refleja la profundidad de una escuela que excede generaciones, estilos y camisetas. Scaloni, Bielsa, Alfaro, Beccacece y Pochettino llevarán el ADN del territorio a los bancos de suplentes más observados del planeta.

El registro es tan contundente como simbólico: de los seis entrenadores argentinos que estarán en la Copa del Mundo, cinco son santafesinos . Una cifra que confirma a la provincia como usina de entrenadores , capaz de exportar metodología, liderazgo y lectura táctica al más alto nivel.

Santa Fe: una cuna que también forma entrenadores

Santa Fe fue históricamente reconocida por su semillero de futbolistas, desde los potreros rosarinos hasta los clubes del interior. Pero el Mundial 2026 terminará de consolidar otra faceta: la formación de directores técnicos con identidad, convicciones y capacidad de gestión.

Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, encabezará el grupo defendiendo la corona. Marcelo Bielsa, referente ideológico de varias generaciones, comandará a Uruguay. Gustavo Alfaro llevará su impronta pragmática a Paraguay, Sebastián Beccacece buscará consolidar a Ecuador y Mauricio Pochettino será anfitrión al frente de Estados Unidos.

Cinco nombres, cinco recorridos distintos, pero un mismo origen futbolero, marcado por la lectura del juego, la intensidad competitiva y la obsesión por el detalle.

Cruces de directores técnicos que elevan el nivel

El sorteo del fixture agregó un condimento extra. Paraguay y Estados Unidos debutarán enfrentándose, lo que garantizará un choque directo entre Alfaro y Pochettino desde el inicio del torneo. Pero no será el único posible cruce con sello santafesino.

Si se cumple la lógica deportiva, Argentina podría verse las caras con la Uruguay de Bielsa en un mano a mano decisivo, un duelo cargado de historia, ideas y tensiones tácticas. Y más adelante, el cuadro podría volver a cruzar caminos entre técnicos nacidos a pocos kilómetros de distancia. Santa Fe no solo tendrá presencia: tendrá influencia real en el desarrollo del Mundial.

No es casualidad ni capricho estadístico. La provincia construyó una cultura futbolística que entiende el juego desde la estrategia, la formación y la conducción de grupos, valores que hoy se reflejan en los bancos mundialistas. Mientras el balón ruede en Estados Unidos, México y Canadá, Santa Fe estará representada como nunca antes.