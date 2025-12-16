Boca evalúa a Gastón Hernández y aguarda definiciones en San Lorenzo

Gastón Hernández volvió a estar en el radar de Boca tras ser ofrecido por su entorno, pero la crisis institucional de San Lorenzo condiciona cualquier negociación en el mercado de pases.

El mercado de pases empieza a mostrar movimientos subterráneos y Boca vuelve a posar la mirada sobre un futbolista que ya supo estar en su radar. Gastón Hernández , capitán y referente de San Lorenzo , fue ofrecido en las últimas horas a la dirigencia xeneize, que analiza el escenario con cautela y a la espera de definiciones claves en Boedo.

El nombre del zaguero no es nuevo en Brandsen 805 . Desde hace varias ventanas de transferencias, Boca lo tiene identificado como un defensor central con liderazgo, buen juego aéreo y solvencia en el uno contra uno , pero distintos factores fueron postergando un posible avance.

Un interés que reaparece y un contexto que frena

Los primeros sondeos formales se remontan a comienzos de 2024, cuando Hernández fue pieza central de un San Lorenzo que se destacó por su solidez defensiva, convirtiéndose en el equipo menos goleado del 2023. Aquella vez, el interés no se tradujo en una oferta concreta y Boca optó por otras alternativas.

Luego, una grave lesión ligamentaria interrumpió su crecimiento y enfrió el seguimiento. Sin embargo, con el regreso del defensor a un buen nivel competitivo, su nombre volvió a escena. Incluso, Miguel Ángel Russo lo había pedido expresamente y Boca llegó a presentar una propuesta millonaria que fue rechazada.

Hoy, el escenario es diferente. Fue la propia representación del jugador la que acercó nuevamente su nombre, sabiendo que Boca valora su perfil. El principal escollo no es futbolístico ni económico, sino institucional.

La crisis de San Lorenzo, el factor decisivo

San Lorenzo atraviesa un momento de fuerte inestabilidad dirigencial, con cargos vacantes y decisiones administrativas en suspenso. Esa situación impide, por ahora, avanzar en cualquier operación de salida, ya que el club no cuenta con las firmas necesarias para cerrar una transferencia.

En Boca siguen de cerca la evolución del conflicto y esperan que el panorama se ordene para conocer una tasación concreta por Hernández. Recién entonces podría iniciarse una negociación formal.

Más allá del contexto, el defensor de 27 años es valorado por su carácter competitivo, su ascendencia en el vestuario y su capacidad para ordenar una línea defensiva, virtudes que Boca considera estratégicas para reforzar su estructura. Por ahora, el pase está en pausa, supeditado a lo que ocurra en Boedo. Si el escenario se aclara y los números cierran, Gastón Hernández podría volver a convertirse en una opción real para Boca. El mercado, una vez más, se mueve al ritmo de las decisiones fuera de la cancha.