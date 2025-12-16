Santa Rosa superó a Kimberley en el Reposicionamiento A2 del Oficial

Uno Santa Fe | Ovación | Santa Rosa

En el Cándido Arrúa, Santa Rosa añadió su cuarto triunfo en la recta final con el 88-81 ante Kimberley por el Reposicionamiento de la A2 del Oficial

16 de diciembre 2025 · 16:55hs
En el Cándido Arrúa, Santa Rosa añadió su cuarto triunfo en la recta final con el 88-81 ante Kimberley de la edición 2025 del Reposicionamiento de la A2 del Torneo Oficial.

TORNEO DE REPOSICIONAMIENTO A2 - FECHA 6

Domingo 14 de diciembre

CUST B 71 (Ignacio Guidi 18) - UNL 51 (Franco Pérez 15)

Lunes 15 de diciembre

Kimberley 81 (Lisandro Ríos 20) - Santa Rosa 88 (Leandro Sasia 23)

Macabi 20 vs. Centenario 0

TABLA DE POSICIONES

Almagro B 10 (5-0); Santa Rosa 9 (4-1); Macabi 8 (3-2); CUST 8 (2-4); Kimberley y UNL 7 (2-3)

