Santa Rosa superó a Kimberley en el Reposicionamiento A2 del Oficial

En el Cándido Arrúa, Santa Rosa añadió su cuarto triunfo en la recta final con el 88-81 ante Kimberley por el Reposicionamiento de la A2 del Oficial
Por Ovación
16 de diciembre 2025 · 16:55hs
TORNEO DE REPOSICIONAMIENTO A2 - FECHA 6
Domingo 14 de diciembre
CUST B 71 (Ignacio Guidi 18) - UNL 51 (Franco Pérez 15)
Lunes 15 de diciembre
Kimberley 81 (Lisandro Ríos 20) - Santa Rosa 88 (Leandro Sasia 23)
Macabi 20 vs. Centenario 0
TABLA DE POSICIONES
Almagro B 10 (5-0); Santa Rosa 9 (4-1); Macabi 8 (3-2); CUST 8 (2-4); Kimberley y UNL 7 (2-3)