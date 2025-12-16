Uno Santa Fe | Unión | Unión

En Unión ya asumen que Fascendini no seguiría y empiezan a pensar en su reemplazo

El defensor Valentín Fascendini se habría despedido ya de sus compañeros en Unión. ¿Ejecutará su cláusula de salida?

Ovación

Por Ovación

16 de diciembre 2025 · 17:55hs
En el mundo Unión comienza a tomar fuerza una idea que, hasta hace poco, era apenas una posibilidad: Valentín Fascendini difícilmente continúe en 2026. Las señales se fueron acumulando en los últimos días y el escenario empieza a ser cada vez más claro puertas adentro.

El zaguero no participó de la última semana de entrenamientos debido a un viaje a Italia, donde avanzó con los trámites para obtener la doble ciudadanía. Esa situación, lejos de ser un hecho aislado, alimentó las versiones sobre un inminente movimiento en el mercado. La expectativa es que aparezca un club dispuesto a ejecutar la cláusula de salida o, en su defecto, que la operación se encamine a través de su representación.

¿Fascendini ya se despidió del plantel de Unión?

Según pudo saber UNO Santa Fe, incluso antes de este viaje Fascendini se habría despedido del plantel, un gesto que refuerza la idea de que su ciclo estaría cerca de llegar a su fin. En el club ya especulan con esto y se preparan para un escenario sin uno de los defensores que venía ganando protagonismo.

En Unión ya se hacen la idea de que Fascendini se irá.

Este posible adiós obliga a replantear prioridades. Más allá de los refuerzos previstos en otras posiciones, en Unión saben que deberán salir al mercado en busca de un reemplazante en la zaga central. Claudio Corvalán no entra en la consideración del cuerpo técnico y el caso de Fernando Díaz genera incertidumbre, ya que no sumó minutos y su presente es una incógnita.

Así, mientras el plantel avanza con la pretemporada, la dirigencia empieza a mover fichas pensando en lo que viene. La salida de Fascendini parece cada vez más cercana y, en Santa Fe, ya trabajan para cubrir un vacío que se perfila como inevitable.

