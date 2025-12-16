Compra confirmada y dudas abiertas: qué hará Unión con Díaz

Unión llegó a un acuerdo con Sportivo Las Parejas para comprarle el pase a Diego Armando Díaz. Leo Madelón definirá qué será de su futuro.

Unión dio un paso clave en el mercado y terminó de despejar una de las principales incógnitas que rodeaban al plantel profesional. En las próximas horas, el club confirmará de manera oficial que ejecutó la opción de compra por Diego Armando Díaz, quedándose con el 80% de los derechos económicos del delantero que pertenecía a Sportivo Las Parejas. La decisión, tomada sobre el cierre del plazo, le permite al Tatengue asegurarse la ficha del atacante y, al mismo tiempo, ganar margen para definir qué rol tendrá en la próxima temporada.

La operación se concretó bajo los términos originalmente establecidos en el contrato: 150.000 dólares , a pagar en seis cuotas de 25.000 , por el 80% del pase. Sportivo Las Parejas conservará el 20% restante , pensando en una eventual transferencia futura. El desenlace llegó luego de una negociación prolongada y sin acuerdo previo, que obligó a la dirigencia rojiblanca a ceñirse estrictamente a lo firmado para no correr el riesgo de perder al futbolista una vez vencido el plazo, fijado para el 15 de diciembre .

LEER MÁS: Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

En una primera instancia, Unión había intentado adquirir ese 80% por una cifra menor, propuesta que no fue aceptada. Más tarde, el club avanzó incluso con la intención de comprar el 100% de la ficha, aunque tampoco logró destrabar la situación. Con el tiempo en contra, la decisión fue clara: ejecutar la opción y asegurarse al jugador.

El futuro de Diego Díaz, en suspenso

Ahora, con el pase en su poder, se abre el gran interrogante: ¿qué pasará con el futuro deportivo de Diego Armando Díaz? Su nombre ya empezó a circular con fuerza en el mercado. Equipos del ascenso, como Patronato y Chaco For Ever, además de clubes de Chile y Ecuador, manifestaron interés y siguen de cerca su situación.

Sin embargo, en Unión no hay apuro por resolverlo. La reciente salida de Lucas Gamba abre un escenario diferente y no sería descabellado que Leonardo Madelón se tome el tiempo necesario para evaluarlo a fondo durante la pretemporada, que se desarrollará entre Santa Fe y Montevideo. El cuerpo técnico entiende que ese período será clave para observar su evolución, su adaptación y su potencial encaje en el plantel.

LEER MÁS: Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Hoy, el panorama ofensivo del Tatengue cuenta con Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Agustín Colazo, tres nombres que parecen tener su lugar asegurado. Díaz, mientras tanto, quedó en una zona de análisis fino. Madelón ya le diagramó un plan de entrenamientos especial, con el objetivo de que se mantenga en forma y llegue en óptimas condiciones al inicio de la próxima temporada.

La pelota, ahora, está del lado del entrenador. Unión ya hizo su movimiento fuerte en el mercado y aseguró el patrimonio. El futuro de Diego Armando Díaz dependerá de lo que ocurra en el campo de entrenamiento y de la evaluación final de Madelón, que tendrá la última palabra sobre si el delantero se queda para competir por un lugar o si sale a sumar rodaje en otro destino.