Demoras en el esclarecimiento de la muerte de Daniela Cejas

Este martes la fiscal Ana Laura Gioria comunicó que recibió el informe preliminar de la autopsia y que con los resultados "no se ha podido elaborar una hipótesis razonable de la causa y la mecánica de la muerte de la víctima", en referencia a Daniela Cejas. Al mismo tiempo se informó que recomiendan desde el Ministerio Público de la Acusación "esperar los peritajes del laboratorio de histopatología forense". Asimismo, se informa que la fiscal ya dispuso la remisión de las muestras al Instituto Médico Legal de Rosario, además de otras diligencias investigativas.

Cabe recordar que ayer sus amigas íntimas relataron a UNO Santa Fe que la trabajadora social estaba atravesando una separación y sus hijos se encontraban fuera del hogar, a unos 250 kilómetros, por el fin de semana. "No sabemos por qué Daniela buscó refugio en «Nuestra Casa», Centro de Día para Mujeres en situación de Violencia", dicen desde Generar. Fue la madre de una mujer joven que también colabora en Generar y de un adolescente de 14. "Estaba viviendo una situación familiar complicada. Nos dijo que estaba decidida y tranquila", detallaron.

•LEER MÁS: Quién era Daniela Cejas, la activista feminista que encontraron muerta en Generar

Daniela era licenciada en Trabajo Social y era la vicepresidenta de la Asociación Civil Generar, desde sus inicios en 2008. Nacida en Villa Trinidad, cursó sus estudios secundarios en Hersilia hasta que se decidió a estudiar en Santa Fe la carrera que llevó adelante con pasión por más de dos décadas. Además era referente nacional del Programa "Un niño, un futuro" de Cilsa desde la creación del mismo, en 2001. Y participaba como profesional en la Fundación Cristo Obrero.

La asociación civil –que es un centro de día y no un espacio de alojamiento– sufrió varios robos y destrucciones durante el 2019. Vaciaron la institución y en una de las ocasiones se llevaron hasta cubiertos y una pava eléctrica. "Lo que sabemos es que lo único que falta es el celular de ella, lo demás está intacto, no robaron nada. Hasta hay una bicicleta cerca de la puerta. La puerta estaba abierta. Tenía los documentos la plata, todo. Su auto estaba en la puerta", señaló a UNO, Liliana Loyola, presidenta de Generar. Al ser consultada si la puerta de la Asociación estaba forzada, Loyola respondió: "No sé, pero el marido pudo entrar el domingo a la mañana".

Esta tarde desde la organización lanzarán un nuevo comunicado. Ayer, expresaron de manera contundente: "fue una muerte violenta", y pidieron justicia y esclarecimiento del hecho.

Cerca del mediodía los restos de Daniela fueron trasladados a Villa Trinidad.

Casos sin resolver

No es la primera vez que casos resonantes tienen grandes demoras en su esclarecimiento en Santa Fe. En octubre de 2018 un matrimonio –Rafael Espino (62) y Mónica Rampazzo (57)– que vivía en Francia al 1100, fue encontrado sin vida en el marco de una escena que causó conmoción a vecinos y agentes policiales que intervinieron en los primeros minutos del hallazgo. Asimismo el hijo de la pareja, Rodrigo (35) fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen bajo un cuadro de deshidratación e hipotermia y murió allí a los cuatro días. Ni el Cuerpo de Medicina Forense del Poder Judicial ni los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gloria pudieron dar con un resultado hasta el día de hoy. A poco de conocerse la muerte del matrimonio, la policía halló la camioneta de las víctimas. Estaba abandonada en la vía pública en barrio Santa Rosa de Lima. Hace seis meses el gobierno provincial a través del Boletín Oficial ofreció recompensa para poder esclarecer el hecho, sin embargo no hubo aún novedades.

Los mismos fiscales y el mismo Cuerpo de Medicina Forense trabajaron en el caso de Diego Román en Recreo. El niño estuvo desaparecido hasta que fue encontrado muerto en un descampado de esa localidad. Al día de hoy no se pudo establecer si murió a causa de golpes, puñaladas o por el ataque de una jauría de perros. Con el tiempo se conoció que la víctima se encontraba en un contexto de violencia familiar. Se realizaron varias autopsias. No hubo detenidos y no se sabe qué pasó.