Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Familiares, vecinos y allegados convocaron a una concentración este martes frente a los Tribunales de Santa Fe para reclamar justicia por Diego Román y cuestionar la acusación contra la familia propietaria de los perros involucrados en la causa

La causa por la muerte de Diego Román , el niño de 12 años hallado sin vida en febrero de 2020 en un campo de la zona sur de Recreo, vuelve a ocupar el centro de la escena judicial y social. En el marco del juicio oral que se desarrolla en los Tribunales de Santa Fe , familiares, vecinos y allegados convocaron a una movilización para este martes 2 de junio.

La convocatoria comenzó a difundirse a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp. En el flyer que circula entre los vecinos se pueden leer consignas como: “ Justicia por Diego Román ”, “Justicia por los perros de Recreo” y “Justicia por la familia Reyes imputados injustamente”. La concentración está prevista para las 13 frente a los Tribunales santafesinos bajo el lema: “La justicia no se negocia, se defiende”.

El juicio por la muerte de Diego Román

El debate oral comenzó la semana pasada y tiene en el banquillo de los acusados a integrantes de la familia Reyes, propietarios de los diez perros que se encontraban en el predio rural donde fue hallado el cuerpo del menor.

La hipótesis sostenida por la investigación judicial indica que Diego Román murió como consecuencia del ataque de una jauría. Sobre esa base se construyó la acusación que hoy es analizada durante el juicio.

Sin embargo, desde el inicio de la causa, familiares, amigos y numerosos vecinos de Recreo sostuvieron una postura diferente. Afirman que el niño no fue víctima de los animales y consideran que los dueños de los perros fueron involucrados de manera injusta en el expediente.

Un caso que sigue generando debate

La muerte de Diego provocó una profunda conmoción en Recreo y en toda la región. El caso tuvo una amplia repercusión pública y, a más de seis años de ocurrido el hecho, continúa generando posiciones encontradas dentro de la comunidad.

Mientras la Justicia busca determinar las responsabilidades penales en el caso, la movilización convocada para este martes busca visibilizar el reclamo de quienes cuestionan la hipótesis oficial y acompañan a la familia acusada.

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