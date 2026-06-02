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Caso Diego Román: el abogado de la madre apuntó contra el MPA y denunció un complot para encubrir un asesinato

El doctor Dionisio Ayala criticó con dureza el juicio y la hipótesis de los perros. Calificó el proceso como una “burda acción judicial” y apuntó directamente a tres jóvenes de Recreo vinculados al entorno familiar.

2 de junio 2026 · 20:49hs
Caso Diego Román: el abogado de la madre apuntó contra el MPA y denunció un complot para encubrir un asesinato

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Caso Diego Román: el abogado de la madre apuntó contra el MPA y denunció un complot para encubrir un asesinato

El juicio oral y público por la muerte de Diego Román, el niño de 12 años hallado sin vida en un descampado de la ciudad de Recreo en julio de 2019, sumó un capítulo de extrema tensión institucional y declaraciones explosivas.

El doctor Dionisio Ayala, abogado de la madre de la víctima, lanzó duras descalificaciones hacia el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y catalogó el debate actual como una “burda acción judicial” de características “delincuenciales”.

Ayala fue categórico al distanciarse de la teoría del caso oficial y defendió de manera pública la inocencia de las personas que hoy se encuentran en el banquillo de los acusados. “La familia Reyes no tiene responsabilidad en este caso en particular. Están responsabilizando a los perros por una muerte que no cometieron”, afirmó de manera tajante, calificando la imputación y el pedido de 10 años de prisión de la Fiscalía como un "estupidez" y un planteo "ridículo".

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La hipótesis de la querella: asesinato, mutilación y nombres propios

Desde la representación legal de la madre del menor sostienen firmemente que Diego Román no fue víctima de una jauría de perros exóticos, sino que fue “asesinado y mutilado” por personas. El letrado aseguró que la querella aportó oportunamente los nombres y apellidos de quienes consideran los verdaderos autores materiales del crimen: tres jóvenes de la localidad de Recreo identificados como Adrián Valdéz, Julio Valdéz y Emanuel Vázquez.

Al profundizar sobre el posible móvil o el vínculo de estos sospechosos con la víctima, Ayala reveló un dato estremecedor que direcciona las sospechas hacia la propia interna familiar, señalando que los apuntados tienen “una relación directa con la madrastra de Diego Román y también con el padre”.

En ese sentido, el abogado cargó con dureza contra el progenitor del niño, acusándolo de no haber ejercido una defensa real y activa en favor de su hijo y de limitarse a “lagrimear y llorar todos los días delante del juez” en lugar de exigir una investigación penal profunda.

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Una denuncia archivada y acusaciones al poder judicial

El abogado expresó el profundo malestar que existe tanto en la comunidad de Recreo como en el arco jurídico local por el manejo de la causa. Aseguró que la hipótesis del homicidio humano fue formalizada ante el MPA el 1 de junio de 2021 a través de una presentación escrita realizada por la propia madre de Diego, pero denunció que esa línea de investigación jamás se profundizó: “No se investigó y fue derivada al archivo por la doctora Barensi”, gatilló.

Por otra parte, Ayala denunció que se encuentran “excluidos de manera arbitraria” de participar como querellantes en el debate que se está desarrollando en los Tribunales de Santa Fe.

Finalmente, el abogado de la madre de Diego Román advirtió que la sentencia que surja de este juicio bajo la hipótesis de los animales domésticos no traerá paz ni justicia, sino que consolidará una flagrante impunidad sobre un crimen que conmovió a toda la provincia de Santa Fe.

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