Uno Santa Fe | Alianza Lima

Denunciaron por abuso sexual a tres jugadores de Alianza Lima

La dirigencia de Alianza Lima decidió separar a Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano tras la denuncia por abuso sexual en Montevideo.

Ovación

Por Ovación

22 de enero 2026 · 18:23hs
Denunciaron por abuso sexual a tres jugadores de Alianza Lima

Denunciaron por abuso sexual a tres jugadores de Alianza Lima

Una denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal involucra a tres futbolistas de Alianza Lima y derivó en su separación preventiva del plantel profesional. La presentación fue realizada por una joven argentina de 22 años, quien acusó a Miguel Trauco, Sergio Peña Flores y Carlos Zambrano, ex Boca, por un hecho que habría ocurrido el 18 de enero en un hotel de Montevideo, Uruguay.

El abuso sexual en Montevideo

La joven asistió al hotel junto a una amiga tras una invitación cursada por Zambrano. En el lugar también se encontraban los otros dos jugadores mencionados. De acuerdo con su testimonio, luego de compartir bebidas alcohólicas en una habitación, habría sido agredida sexualmente por los tres futbolistas.

Tras el episodio, la denunciante regresó a la Argentina y buscó atención médica en distintos centros de salud. Entre ellos, la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató lo sucedido al personal médico. Asimismo, manifestó haber conservado la ropa utilizada durante el hecho, prendas que podrían resultar relevantes para la investigación judicial. El 21 de enero, la joven se presentó en el Hospital Muñiz y formalizó la denuncia penal, lo que dio inicio a los protocolos correspondientes y a la intervención de la Justicia argentina.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del juez Rabbione, y fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal. Entre las primeras medidas dispuestas se ordenó la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual, el secuestro de las prendas aportadas por la denunciante y la recopilación de las historias clínicas de los centros médicos donde fue atendida.

LEER MÁS: La AFA fija un límite: los juveniles que emigren no serán citados a la Selección Argentina

También se dispuso la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente, la toma de muestras biológicas y la aplicación de tratamiento de profilaxis. Como medida de protección, la joven recibió un botón de pánico y se dio intervención al Programa 137, destinado a la asistencia de víctimas de violencia sexual.

Tras conocerse la denuncia, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida de los tres futbolistas del primer equipo masculino y el inicio de un procedimiento disciplinario interno: “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”.

image

El comunicado agregó que el club puso a disposición a sus autoridades para colaborar con la investigación judicial y reafirmó su compromiso con los valores institucionales.

Alianza Lima abuso sexual Montevideo Carlos Zambrano Boca
Noticias relacionadas
union, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en montevideo

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

fascendini, conforme con el partido de union: las sensaciones son muy buenas y positivas

Fascendini, conforme con el partido de Unión: "Las sensaciones son muy buenas y positivas"

matias mansilla en su debut en el arco tatengue: lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: "Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento"

julian palacios figura en el debut de union: es importante empezar ganando asi

Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

Lo último

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Unión le emparejó el trámite del partido a Platense en el 15 de Abril

Unión le emparejó el trámite del partido a Platense en el 15 de Abril

Unión debuta ante Platense y el hincha le pone color a la previa en el Boulevard

Unión debuta ante Platense y el hincha le pone color a la previa en el Boulevard

Último Momento
Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Unión le emparejó el trámite del partido a Platense en el 15 de Abril

Unión le emparejó el trámite del partido a Platense en el 15 de Abril

Unión debuta ante Platense y el hincha le pone color a la previa en el Boulevard

Unión debuta ante Platense y el hincha le pone color a la previa en el Boulevard

La beba atacada por un perro en Santa Rosa de Lima continúa estable y muestra una leve mejoría

La beba atacada por un perro en Santa Rosa de Lima continúa estable y muestra una leve mejoría

Tragedia en Aristóbulo del Valle: tras el siniestro fatal los vecinos denunciaron abandono vial

Tragedia en Aristóbulo del Valle: tras el siniestro fatal los vecinos denunciaron "abandono vial"

Ovación
Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

La AFA fija un límite: los juveniles que emigren no serán citados a la Selección Argentina

La AFA fija un límite: los juveniles que emigren no serán citados a la Selección Argentina

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"