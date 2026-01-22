Denunciaron por abuso sexual a tres jugadores de Alianza Lima

Una denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal involucra a tres futbolistas de Alianza Lima y derivó en su separación preventiva del plantel profesional. La presentación fue realizada por una joven argentina de 22 años, quien acusó a Miguel Trauco, Sergio Peña Flores y Carlos Zambrano, ex Boca, por un hecho que habría ocurrido el 18 de enero en un hotel de Montevideo, Uruguay.

La joven asistió al hotel junto a una amiga tras una invitación cursada por Zambrano. En el lugar también se encontraban los otros dos jugadores mencionados. De acuerdo con su testimonio, luego de compartir bebidas alcohólicas en una habitación, habría sido agredida sexualmente por los tres futbolistas.

Tras el episodio, la denunciante regresó a la Argentina y buscó atención médica en distintos centros de salud. Entre ellos, la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató lo sucedido al personal médico. Asimismo, manifestó haber conservado la ropa utilizada durante el hecho, prendas que podrían resultar relevantes para la investigación judicial. El 21 de enero, la joven se presentó en el Hospital Muñiz y formalizó la denuncia penal, lo que dio inicio a los protocolos correspondientes y a la intervención de la Justicia argentina.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del juez Rabbione, y fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal. Entre las primeras medidas dispuestas se ordenó la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual, el secuestro de las prendas aportadas por la denunciante y la recopilación de las historias clínicas de los centros médicos donde fue atendida.

También se dispuso la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente, la toma de muestras biológicas y la aplicación de tratamiento de profilaxis. Como medida de protección, la joven recibió un botón de pánico y se dio intervención al Programa 137, destinado a la asistencia de víctimas de violencia sexual.

Tras conocerse la denuncia, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida de los tres futbolistas del primer equipo masculino y el inicio de un procedimiento disciplinario interno: “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”.

El comunicado agregó que el club puso a disposición a sus autoridades para colaborar con la investigación judicial y reafirmó su compromiso con los valores institucionales.